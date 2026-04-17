¡Bombazo! En plena carrera a la gobernación, una fuerte versión de infidelidad sacude Luis Petri y Cristina Pérez

Un fuerte cruce mediático encendió las redes sociales y sacudió tanto al ámbito político como al periodístico, luego de que Jorge Rial y Viviana Canosa lanzaran un enigmático en su programa de streaming Revueltos en Carnaval Stream. Aunque evitaron mencionar nombres al aire, las pistas fueron lo suficientemente precisas como para que las especulaciones apuntaran rápidamente a Cristina Pérez y su pareja, el ex ministro Luis Petri.

Durante la emisión, ambos conductores deslizaron que la relación estaría atravesando su tramo final a raíz de un supuesto romance entre la periodista y un alto directivo del medio en el que trabaja. Canosa habló de “el nacimiento de un amor” entre “una conductora y uno de los capos del canal”, mientras que definió a la protagonista como una figura de seducción “más shakespeareana”.

Por su parte, Rial sumó ironía al planteo con comentarios dirigidos al dirigente político involucrado, sugiriendo un escenario incómodo en el plano personal. Sin embargo, el tema no quedó limitado al streaming.

Horas después, el periodista utilizó su cuenta en X para profundizar el planteo y abandonar cualquier ambigüedad. “Pobre ex ministro. Enterarse por los medios que su pareja le mete los cuernos con el dueño de la empresa donde trabaja”, escribió, en un mensaje que amplificó el alcance del escándalo.

La controversia escaló aún más cuando intervino Esmeralda Mitre. La mediática respaldó públicamente la versión difundida por Rial y apuntó contra la estructura empresaria del medio señalado.

En ese sentido, Mitre mencionó directamente al diario La Nación y cuestionó a sus directivos. “Sacando las caretas de lo que pasa ahí dentro. Todo escandaloso”, expresó en sus redes, elevando el tono del conflicto.

El episodio generó un fuerte revuelo en redes sociales y reavivó el debate sobre los límites entre la vida privada y la exposición mediática, especialmente cuando involucra a figuras con roles relevantes tanto en el periodismo como en la política.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas señalados de manera indirecta realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones, mientras la polémica continúa creciendo en el ecosistema digital.