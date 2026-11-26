El mundo Mensana se sacudió este jueves: Darío Franco dejará de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Fue el propio club el que confirmó el cierre del ciclo a través de sus canales oficiales, pese a que el vínculo del DT todavía tenía vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, la salida no involucra solamente al director técnico, ya que también finalizaron sus etapas en el cuerpo técnico Matías Ballini, ayudante de campo, y Nicolás Coluccini, preparador físico.

En el comunicado, la dirigencia del Lobo agradeció el trabajo Franco y sus ayudantes, y destacó haber conseguido el objetivo de mantener al equipo en Primera División. “Desde el club queremos agradecerles por el compromiso y el trabajo de todos los días. Con ellos al frente, el Lobo aseguró su permanencia en Primera División jugando a un gran nivel, con una idea clara y el carácter para competir en cada partido“, reza el comunicado.

Gimnasia y Esgrima informa que Darío Franco, junto a su ayudante de campo, Matías Ballini, y su preparador físico, Nicolás Coluccini, cierran su etapa al frente del plantel profesional.



Desde el club queremos agradecerles por el compromiso y el trabajo de todos los días. Con… pic.twitter.com/lSGHGLSj9S — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) November 26, 2026

Los números de Darío Franco en Gimnasia

En total, Darío Franco dirigió a Gimnasia y Esgrima en 23 partidos, con un saldo de 9 triunfos, 6 empates y 8 derrotas.

Durante el Apertura, el Lobo consiguió con Franco al mando 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota.

En el Clausura, el equipo consiguió 22 unidades en 16 presentaciones: ganó seis partidos, empató cuatro y perdió seis.

La salida del entrenador se produce así antes del vencimiento de su contrato, previsto para el último día de diciembre, y abre una nueva etapa en la planificación deportiva de Gimnasia.

A partir de ahora, la tarea de la dirigencia encabezada por Fernando Porretta deberá moverse rápido para contratar un cuerpo técnico que tendrá una clara misión: consolidar a Gimnasia y Esgrima como una institución de Primera División.