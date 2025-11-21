Search
Mundial 2026

Bolivia ya sabe su camino rumbo al Mundial: a dos partidos de la historia

La FIFA realizó el sorteo en Zúrich, Suiza, y ya quedaron definidas las dos llaves que definirán a otros dos clasificados.

Se llevó a cabo el sorteo del Repechaje Intercontinental del Mundial 2026 este jueves en Zúrich, Suiza, y allí se conocieron los cruces que tendrán las seis selecciones, con Bolivia como representante de Conmebol.

En el camino 1, Nueva Caledonia (OFC) enfrentará a Jamaica (Concacaf) y el ganador disputará la final por el primer boleto al Mundial 2026 contra República Democrática del Congo (AFC), que se aseguró jugar directamente el partido decisivo por tener mejor ranking FIFA (está 56° en la última clasificación).

Y en el camino 2, Bolivia jugará frente a Surinam (Concacaf) y el ganador disputará la final por el segundo boleto a la Copa del Mundo frente a Irak, que también espera directamente en la final por tener mejor ranking FIFA (58°).

Cuándo se disputará el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026

El Repechaje Intercontinental se llevará a cabo del lunes 23 al martes 31 de marzo del próximo año. Será en México, con Monterrey y Guadalajara como sedes.

Cabe aclarar que ambas ciudadades tienen una considerable altura a nivel del mar, lo que para La Verde puede traer beneficios considerando que suelen jugar a una altitud promedio de 1.136 metros.

