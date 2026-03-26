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Boleto de colectivo en Mendoza: qué pasará con el precio tras la suba del combustible

El Gobierno provincial llevó tranquilidad a los usuarios del transporte público tras los recientes aumentos del combustible.

En medio de un contexto internacional marcado por la suba del petróleo (impulsada por el conflicto en Medio Oriente), el Gobierno de Mendoza confirmó que el aumento del combustible no se trasladará al precio del boleto de colectivo. La definición busca llevar previsibilidad a los usuarios, tras días de incrementos sostenidos en los surtidores.

El encargado de dar precisiones fue el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien remarcó que el sistema de transporte provincial ya está preparado para enfrentar este tipo de variaciones en los costos. “El sistema ya está acostumbrado” (explicó el funcionario, en referencia a la volatilidad histórica del precio del combustible).

En ese sentido, detalló cómo funciona el esquema de actualización de tarifas y costos: cada tres meses se revisan variables clave como los salarios del sector, el dólar y el combustible (los factores más sensibles del sistema). Sin embargo, aclaró que estos ajustes no impactan directamente en el bolsillo del usuario, sino que son absorbidos por el Estado provincial (lo que implica un mayor costo fiscal para sostener el servicio).

A pesar de este escenario, desde el Ejecutivo esperan que el incremento del combustible sea transitorio y que pueda revertirse en el corto plazo (ligado a una eventual estabilización del contexto internacional y económico). En esa línea, Mema planteó que una baja en el precio del dólar y una resolución del conflicto externo podrían ayudar a reducir los costos.

Por último, el ministro destacó que el esquema de revisión trimestral permite no solo actualizar, sino también reducir costos cuando las condiciones mejoran, en una economía que busca estabilizarse (lo que, a futuro, podría incluso aliviar la carga sobre el sistema de transporte).

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