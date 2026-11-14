Boca ya conoce quién será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana: el historial favorable que ilusiona al Xeneize

Boca ya conoce quién será el árbitro encargado de impartir justicia en la final de la Copa Sudamericana 2026 que disputará ante Atlético Mineiro: el uruguayo Andrés Matonte fue designado para el partido del próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, donde dirigirá al equipo argentino por décima vez en su carrera. En ese marco, hay un dato que hace que los aficionados xeneizes se ilusionen, ya que los antecedentes ofrecen un dato favorable para el Conjunto de la Ribera.

Matonte estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas como jueces de línea. Los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldivar serán el cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

El VAR estará a cargo del paraguayo Ulises Mereles, con los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González como asistentes.

Cómo le fue a Boca cuando lo arbitró Matonte

En los nueve encuentros anteriores con Matonte como juez, Boca acumuló cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Los dos partidos que terminaron igualados tuvieron un desenlace favorable para el conjunto argentino, que se impuso en ambas definiciones por penales.

Las primeras dos veces que el árbitro uruguayo dirigió al Xeneize fueron con derrotas: ambas frente a Corinthians, por la Copa Libertadores 2022. Una correspondió a la fase de grupos y la otra a la serie de eliminación de aquella edición.

Desde entonces, el historial cambió. Boca consiguió triunfos importantes con Matonte como árbitro, entre ellos los obtenidos frente a Deportivo Pereira, Racing y Palmeiras durante la Libertadores 2023. Ante los brasileños y el conjunto de Avellaneda, el equipo argentino avanzó tras imponerse en los penales.

En la actual Copa Sudamericana, el uruguayo ya dirigió dos partidos de Boca: la victoria por 1 a 0 ante O’Higgins, en la ida de los dieciseisavos de final, y la goleada por 4 a 0 frente a Recoleta, en la vuelta de los octavos.

El historial de Matonte con Atlético Mineiro

El antecedente del árbitro con el rival del Xeneize es mucho más acotado. Matonte dirigió a Atlético Mineiro en una sola oportunidad: fue en la victoria por 2 a 0 ante Alianza Lima, durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.

El uruguayo, de 38 años, tendrá así su tercera final de una competencia organizada por la Conmebol. Anteriormente dirigió la definición de la Sudamericana 2021, en la que Athletico Paranaense venció 1 a 0 a Red Bull Bragantino, y la Recopa Sudamericana 2023, ganada por Independiente del Valle ante Flamengo por penales en el Maracaná.

Además, cuenta con experiencia en 48 partidos de Copa Libertadores, dos encuentros de Copa América, uno del Mundial de Qatar 2022 y otro del Mundial de Clubes 2025.