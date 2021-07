Boca y Atlético Mineiro, se enfrentarán hoy a partir de las 19.15 en la Bombonera, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Continúa la Copa Libertadores y Boca enfrenta en casa a Atlético Mineiro. La probable formación de Boca sería: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Diego González; Cristian Pavón, Norberto Briasco y Sebastián Villa.

Cardona estará ausente

El colombiano decidió no tomar el vuelo chárter que el club le había ofrecido para regresar de Brasil directo a la Argentina y de esa manera no romper la burbuja. El futbolista viajó a su país tras la Copa América y por eso deberá cumplir una semana de aislamiento cuando retorne junto a su familia.



Como ya no podrá estar presente en ninguno de los dos partidos frente a Atlético Mineiro, la dirigencia le dio algunos días de descanso: el mediocampista volaría recién hoy por la noche. En la dirigencia de Boca esperaban un gesto y su determinación generó bastante malestar.

El Xeneize, que si gana la llave jugará contra el vencedor de Argentinos – River, tendrá varias ausencias de peso, entre los jugadores que se fueron, los que todavía no se reincorporaron tras participar de la Copa América y el lesionado Agustín Almendra. Carlos Tevez, Esteban Andrada y Nicolás Capaldo son tres de los puntales que perdió Russo, mientras que todavía no cuenta con Edwin Cardona y Frank Fabra, tras disputar el torneo de selecciones en Brasil.

