Boca visita a Cruzeiro por Copa Libertadores: a qué hora juegan y por dónde verlo

Esta noche, el Club Atlético Boca Juniors viajará a Belo Horizonte, Brasil para enfrentarse a Cruzeiro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Encuentro que puede alejar al Xeneize de todos sus rivales.

Desde las 21:30, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda buscará seguir con su racha de victorias en el estadio Governador Magalhes Pinto, más conocido como Mineirao. Siendo allí donde querrán continuar con el puntaje perfecto que han logrado hasta ahora.

El encuentro será transmitido por Telefé, Fox Sports y Disney Plus Premium. Por lo que habrá distintas formas de ver el partido del club argentino contra los dirigidos por Artur Jorge y que será dirigido por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich.

Posibles formaciones:

El equipo argentino se pararía de forma muy similar a lo que se viene haciendo en los últimos partidos, esperándose esta posible formación: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Por su parte, los brasileños se espera que paren un equipo muy distinto respecto al que jugó contra Universidad Católica en su última noche copera: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; Kaio Jorge.