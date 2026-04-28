Boca viaja a Brasil: cómo le fue en tierras cariocas

Boca Juniors volverá a pisar suelo brasileño para afrontar uno de los compromisos más exigentes de su camino en la Copa Libertadores 2026. El conjunto Xeneize visitará a Cruzeiro en un duelo trascendental para sus aspiraciones de avanzar en el máximo certamen sudamericano.

Para el equipo de la Ribera, jugar en Brasil siempre representa una prueba de carácter. La historia indica que enfrentarse a los gigantes brasileños en condición de visitante suele ser uno de los desafíos más complejos del continente, tanto por el nivel de los rivales como por el contexto de estadios colmados, viajes extensos y climas hostiles.

Sin embargo, Boca supo construir una reputación sólida en ese terreno y mantiene números que lo distinguen por encima del resto de los clubes argentinos.

Cómo le fue a Boca en Brasil

A lo largo de su participación histórica en la Libertadores, Boca disputó 32 partidos como visitante en Brasil, con un balance de 9 victorias, 12 empates y 11 derrotas. Esa marca lo convierte en el club argentino con mayor cantidad de triunfos en territorio brasileño dentro del torneo.

No obstante, también existe una cuenta pendiente: el último triunfo boquense en tierras brasileñas ocurrió hace más de cinco años. Fue el 2 de diciembre de 2020, cuando venció 1-0 a Internacional en Porto Alegre por los octavos de final.

Aquella noche, Boca dio un paso firme en una serie de alto voltaje y consiguió lo que hasta hoy sigue siendo su novena y más reciente victoria oficial en Brasil por Copa Libertadores. Desde entonces, el club azul y oro volvió a presentarse varias veces en ese país, pero no pudo repetir la hazaña de regresar con los tres puntos.