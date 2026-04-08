Boca venció a la Universidad Católica en Chile y arrancó la Copa Libertadores con el pie derecho

Luego de una larga ausencia de más de dos años, Boca Juniors volvía a jugar un partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su rival era la Universidad Católica de Chile, a quien venció por 2 a 1 en condición de visitante, en un encuentro que contó con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

En un partido que de entrada fue caliente, y en el que predominó la pierna fuerte, los dirigidos por Claudio Úbeda intentaron ser protagonistas. Pese a no brillar, el Xeneize era un poco más que el equipo chileno.

En medio de un encuentro con constantes interrupciones, Boca se puso en ventaja gracias a su capitán y emblema, Leandro Paredes, que a los 16′ convirtió el 1 a 0 con un gran remate de media distancia. Debut soñado para el volante campeón del mundo con la Selección argentina, quien estaba disputando su primer partido en la Copa Libertadores.

¡¡A ESTO VINO!! GOLAZO TOTAL DE LEANDRO PAREDES PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIVERSIDAD CATÓLICA.



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Tras el gol, el Xeneize se soltó un poco y, entre el final del primer tiempo y los instantes iniciales del complemento, pudo haber ampliado la ventaja. Sin embargo, el equipo argentino no estuvo preciso en la definición y dejó con vida a los chilenos.

Y cuando mejor estaba el equipo local, llegó el segundo golpe de Boca. A los 65′, tras una gran jugada colectiva manejada a la perfección por Tomás Aranda, apareció Adam Bareiro para empujar la pelota prácticamente debajo del arco y poner el 2 a 0 que le daba tranquilidad a los argentinos.

¡BAREIRO PARA EL SEGUNDO! Aranda armó un jugadón y Blanco asistió al paraguayo para que marque el 2-0 de Boca ante la U Católica.



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Tras el 2 a 0 todo hacía presagiar un final de partido tranquilo para los de Úbeda. Sin embargo, la U Católica se encontró con un descuento inesperado que le ponía incertidumbre al resultado: a los 83′ Juan Díaz capitalizó un grosero error de Leandro Brey, quien quiso cortar un centro y terminó dejándole el arco a merced del jugador del equipo chileno, que anotó el 2 a 1.

DESCONTÓ LA UNIVERSIDAD CATÓLICA: Juan Ignacio Díaz aprovechó el rebote de Brey y marcó el 1-2 ante Boca sobre el cierre.



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El descuento generó nerviosismo en el Xeneize, que se refugió y terminó pidiendo la hora ante un equipo que con muy poco lo complicó sobre el final. Pese a los embates de la U Católica, Boca sostendría el resultado y obtendría su primera victoria en el grupo D de la Copa Libertadores.

Tras el arranque triunfal en el plano continental, el conjunto de la Ribera recibirá a Independiente de Avellaneda el próximo Sábado, en un encuentro correspondiente al torneo Apertura, mientras que en Libertadores deberá visitar a Barcelona de Ecuador, el martes 14 de abril.