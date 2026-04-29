Boca tuvo un pobre desempeño y cayó ante Cruzeiro en Brasil

Boca Juniors perdió con Cruzeiro por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del grupo D de la Conmebol Libertadores 2026, el cual se llevó a cabo en el estadio Mineirão, en Brasil, y que contó con el arbitraje de Esteban Ostojich.

El Xeneize, en clara levantada en los últimos partidos, viajaba a Belo Horizonte con la premisa de ganar para seguir con puntaje perfecto en la copa y así empezar a encaminar definitivamente su clasificación a octavos de final.

Pese a que el buen nivel que venía mostrando el equipo de Úbeda, su imagen en Brasil fue pálida. En un partido por demás friccionado, fue Cruzeiro el que pudo acomodarse mejor. Sin juego y con roces constantes, el Xeneize fue perdiendo los estribos, lo que se evidenció sobre el final del primer tiempo, cuando Adam Bareiro se iría expulsado por doble amarilla.

¡DOBLE AMONESTACIÓN Y ROJA EN 5 MINUTOS!



🟨 La primera amarilla de Bareiro fue a los 40' del primer tiempo por este empujón a Gerson



🟨 🟥 La segunda lo vió a los 45' por este manotazo en la cara a Christian



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El segundo tiempo fue más de lo mismo: mucha pelea y poco juego. Boca, con un jugador menos, se fue retrasando en el campo de juego, mientras que Cruzeiro intentaba tomar las riendas del partido sin generar peligro.

El encuentro estuvo marcado por los constantes cruces entre los jugadores, los cuales irían tomando temperatura a medida que pasaban los minutos. Con un equipo brasilero abocado a provocar a los argentinos, y los xeneizes sin cabeza fría como para manejar eso, el cotejo fue saliéndose de los carriles normales, con la complicidad de un árbitro al que le quedó grande el partido.

En el marco de un partido totalmente chato, una jugada en ataque bastó para sentenciar el resultado: a los 83′ Neyser Villarreal culminó una jugada colectiva y anotó el único tanto del partido.

¡CRUZEIRO PEGÓ LLEGANDO AL FINAL! El colombiano Néiser Villarreal marca el 1-0 del conjunto brasileño ante Boca.



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Con el resultado consumado, los brasileros celebraron en la cara de los xeneizes, que no se lo tomaron bien y se encararon con los locales, generando un tumulto que no pasó a mayores. Más allá de la expulsión de Bareiro, el dato más alarmante de los dirigidos por Úbeda fue que no remató ni una sola vez al arco en todo el partido.

¡BRONCA EN BOCA CON MATHEUS PEREIRA! Los jugadores del Xeneize fueron a buscar al brasileño de Cruzeiro y se armó un clima tenso en el final del partido.



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Tras la derrota, Boca contabiliza 6 unidades, las mismas que Cruzeiro, y lidera el grupo D. La próxima jornada deberá visitar a Barcelona de Ecuador, donde intentará retomar la senda del triunfo.





