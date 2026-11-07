Boca lo ganó en la última y es el mejor equipo del año

Boca Juniors venció agónicamente por 1 a 0 a Defensa y Justicia, por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura, se aseguró el primer puesto de la tabla anual que lo hace Campeón de Liga.

El Xeneize se subió a la cima de la tabla anual gracias a la derrota de Argentinos Juniors por 2-0 ante Huracán, y se quedó con el título en la última jugada del partido, mientras Rosario Central se preparaba para festejar una vez más tras vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

El partido

Boca comenzó dominando el juego y a los 10 minutos tuvo su primera ocasión, con una volea desde la derecha de Sebastián Villa que tapó muy bien el arquero del Halcón, Matías Borgogno.

A los 29′, Sebastián Villa desbordó por la derecha y envió un centro atrás para dejar solo en el área a Miguel Merentiel, pero el uruguayo definió muy mal y la tiró afuera.

El Halcón estuvo muy cerca de abrir la cuenta a los 34′, con un cabezazo de Héctor Martínez de sobrepique que terminó pegando en el travesaño.

Sobre los 39 minutos, Milton Delgado dejó solo a Miguel Merentiel, que se sacó de encima al arquero y con la meta vacía definió sin problemas para el 1 a 0, que segundos después fue anuado por posición adelantada.

OFFSIDE CONFIRMADO: El VAR le dio la derecha al línea y no suma el gol de Merentiel vs. Defensa. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/tuPjdBShfc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

Justo sobre el final del primer tiempo llegó la noticia de que Rosario Central se ponía en ventaja ante Estudiantes de Río Cuarto y con ese resultado se coronaba.

Al inicio del segundo tiempo Boca estuvo muy cerca de abrir la cuenta con un cabezazo de Lautaro Di Lollo que tapó muy bien el arquero visitante, que se convirtió en la figura del encuentro atajando un disparo rasante desde la derecha de Villa a solo dos minutos de su primera intervención.

Ya sin aire, y con el resultado puesto en Rosario, Boca encontró el triunfo. Tras un centro desde la izquierda, Borgogno cometió su único error de todo el encuentro, salió mal y la pelota le quedó a Enner Valencia, quien con un derechazo marcó el 1 a 0 definitivo y le dio al Xeneize el título de Campeón de Liga.

ENNER VALENCIA METIÓ EL GOL DEL TÍTULO El delantero de Boca aprovechó el error de Borgogno y metió un gol clave para el Xeneize ante Defensa Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/8OZMJzURbt #LPFxTNTSports — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026

Luego del pitazo final, Boca levantó su 75° título, el primero desde 2022 y cortó una sequía extensa sin ser campeón.