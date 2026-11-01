Boca le ganó a River en un partido caliente y logró el primer objetivo

Boca ganó el superclásico del fútbol argentino y se ilusiona. Fue 1 a 0 ante River, en la Bombonera, por la fecha 15 del torneo Clausura. El equipo de Arruabarrena atraviesa un presente magnífico, en el que lucha en todos los frentes y quedó a un triunfo de consagrarse como el mejor equipo de la tabla anual.

El arbitraje de Nicolás Ramírez fue muy polémico: echó a Martínez Quarta y a Montiel en el visitante. En el local amonestó a siete futbolistas y pudo haber expulsado a alguno.

La jugada que quebró el partido fue a los seis minutos. Miguel Merentiel se escapaba solo para quedar mano a mano y Lucas Martínez Quarta lo derribó. Ramírez no cobró nada y el juego siguió. Sin embargo, tras algunos minutos fue advertido por el VAR y fue a ver la acción. Luego de su revisión, decidió echar al marcador central del Millonario.

TRAS VER EL VAR, RAMÍREZ ECHÓ A MARTÍNEZ QUARTA El árbitro del encuentro expulsó al defensor de River por una falta de último hombre sobre Merentiel. #LPFxTNTSports #SuperclásicoxTNTSports https://t.co/GF07R3wRUU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

A partir de ese momento, Boca creció y fue para adelante. A los 27 llegó el que iba a ser el único tanto del partido. En un tiro de esquina, Sebastián Villa envió un centro desde la derecha. El envío cayó al medio del área y Di Lollo, que se despegó de su marca, llegó para cabecear y poner el 1 a 0. Festejo ante la gente, que llenó la Bombonera.

Desde ese momento, prácticamente no hubo partido. El local fue el que tomó el protagonismo y al terminó la primera parte, Ramírez sacó cuatro amarillas: en el local, a Di Lollo, Herrera y Paredes, por un encontronazo con Acuña, que fue quien vio esa misma tarjeta en el visitante.

A los 80 minutos, en otra jugada polémica, Montiel barrió abajo a Blanco y el juez principal ni dudó en echar al segundo futbolista de River. Otra jugada en la que Ramírez fue el protagonista de la tarde. Un tiro en el palo de Velasco fue la jugada más clara del segundo tiempo y Boca ganó el superclásico del fútbol argentino.

ROJA PARA MONTIEL Y RIVER SE QUEDÓ CON 9 Ramírez expulsó al defensor del Millonario por una dura infracción sobre Blanco. #SuperclásicoxTNTSports #LPFxTNTSports https://t.co/2Q23mfmbBF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

Un gran triunfo para los de Arruabarrena que se aseguró su participación en la próxima Libertadores. Además, está a una victoria de ganar la tabla anual, el que sería el primer objetivo para el Xeneize.

BOCA, CLASIFICADO A LA LIBERTADORES 2027 🔵🟡🏆



Además de recuperar la punta de la tabla anual, BOCA obtuvo la clasificación a la próxima edición de la CONMEBOL #Libertadores luego de su triunfo en el Superclásico ante River.#LPFxTNTSports #SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/pUZKe11yf6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

Ahora, el elenco de la Ribera se medirá ante Defensa y Justicia en la última jornada y buscará dar la vuelta olímpica ante su gente. Luego le quedará la Copa Argentina, en la que está en semifinales; la Sudamericana, que tendrá la final ante Mineiro, y la definición del torneo Clausura.

El Millonario, por su parte, queda prácticamente afuera de la lucha por alcanzar los puestos de Copa Libertadores, está muy cerca de clasificarse a Sudamericana y cerrará el grupo ante el descendido Aldosivi con el objetivo final, que será ganar este campeonato.