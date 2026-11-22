El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla fue sede de la gran final de la Copa Sudamericana, entre Atlético Mineiro y Boca, en la que el Xeneize alzó el trofeo al imponerse 2 a 0.

Ni bien comenzado el partido, Boca estuvo muy cerca de abrir la cuenta, tras un centro de Sebastián Villa que se desvió en el camino quedándole servida a Miguel Merentiel, quien con el arco vacío definió en el travesaño.

La iniciativa siguió siendo del Xeneize, que a los 11 minutos encontró un gol de Santiago Ascacíbar que rápidamente fue anulado por off side.

Con la misma intensidad, el Xeneize y el volante tuvieron revancha. A los 16 minutos Tomás Aranda definió mal en el área y tras desviarse en un rival, la pelota le quedó a Ascacíbar, quien definió con un potente derechazo para poner el 1 a 0.

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En la última jugada antes del descanso, Milton Delgando habilitó con clase a Miguel Merentiel, quien enfrentó al arquero y sin poder definir bien su remate terminó siendo bloqueado por un defensor.

Así, el elenco argentino se fue al descanso con una diferencia que tuvo sabor a poco 1 a 0 por la superioridad mostranda ante un Atlético Mineiro que no pateó al arco de Álvaro Montero.

En la segunda parte, Boca pegó de arranque y logró ponerse 2 a 0 a los 48 minutos, tras una corrida memorable de Villa que dejó solo frente al arco a Merentiel, que está vez no perdonó.

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Con la diferencia y el tiempo corriendo a favor, Boca comenzó a seder espacios y el conjunto brasileño mostró una notoria mejoría que no se tradujo en peligro, pero tampoco en ocasiones claras para el rival.

Con el pitazo final, Boca, que pudo lograr ganar por más goles, festejó su segundo titulo en el año y el primero internacional en 18 años. Además, ahora es el equipo más ganador del continente y de la Copa Sudamericana.

Con la coronación, el equipo argentino- el tercero seguido de la competencia- tendrá por delante las definiciones de las competencias locales y luego, en febrero, la opción de levantar otro título internacional, con la disputa de ida y vuelta de la Recopa Sudamericana 2027 frente al campeón de la Copa Libertadores, que se define el próximo fin de semana.

SINTESÍS DEL PARTIDO:

Boca Juniors (2): Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Tomás Aranda y Miguel Merentiel . DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro (0): Éverson; Natanael, Vitão, Ruan Tressoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Kauã Pascini. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: 16′. S. Ascacíbar Y 48′ M. Merentiel (B)

Árbitro: Andrés Matonte (Uru)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Colombia)