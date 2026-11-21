Este sábado, Boca va a jugar uno de los partidos más importantes de su año, y es que tendrán la posibilidad de levantar la Copa Sudamericana tras más de 10 años sin poder ganar un título de carácter internacional. En este marco, se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil en un encuentro a disputarse en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Este esperado partido tendrá su inicio a las 19:30 y va a ser dirigido por el colegiado uruguayo Andrés Matonte y Antonio García en el Var. Siendo transmitido por distintos canales como ESPN, DSports y Disney + en su plan premium.

El conjunto Xeneize llega al partido en el mejor momento futbolístico desde mucho tiempo, y es que la llegada de Rodolfo Arruabarrena revolucionó al equipo y se encuentran peleando todos los frentes posibles: campeones de tabla anual, final de Sudamericana, final de Copa Argentina y playoffs del Clausura.

Por el otro lado, Mineiro llega muy golpeado. Tras las semifinales de la Sudamericana, el conjunto brasilero comenzó a perder y terminó quedando séptimo en el campeonato local con mucha dificultad para clasificar a copas el próximo año.

Posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.