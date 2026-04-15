Boca goleó a Barcelona en la previa del Superclásico

Boca derrotó 3-0 Barcelona SC en La Bombonera, por la segunda fecha de la Libertadores 2026, y tiene puntaje perfecto en el grupo D.

En el primer tiempo se comenzó a notar que Boca no iba a tener problemas ofensivos y con varios hombres al ataque llegó a inquietar al arquero visitante.

Recién sobre los 33’, cuando Leandro Paredes cambió de frente para la corrida de Merentiel, llegó una opción clarísima para Boca, pero el cabezazo de Ascacibar terminó en las manos del arquero visitante.

Esa insistencia local tuvo sus frutos a los 39’, cuando llegó un nuevo centro sobre el área de los ecuatorianos y la cabeza de Lautaro Di Lollo rompió el marcador. Fue un premio a una mejoría que exhibió el elenco argentino. Paredes, la clave, por movilidad y lectura de juego.

CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL de BOCA! Lo hizo Di Lollo para el 1-0 vs. Barcelona.



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El complemento comenzó con total dominio local. Boca mejoró notablemente en su mediocampo y Barcelona decidió incluir un delantero más y desprotegió ese sector de su campo, ofreciendo a espaldas de sus volantes algunos sectores por donde el Xeneize rompió en velocidad.

Luego de varios intentos que se desvanecieron en los metros finales, Ascacibar apareció para empujar de cabeza a la red otro centro de Blanco. Fue la sentencia, aun cuando quedaban más de 10 minutos por jugar.

CONMEBOL #Libertadores | Jugadón de Blanco y frentazo de Ascacibar para el 2-0 de Boca vs. Barcelona.



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La frutilla fue el golazo de Ander Herrera, de media distancia, cuando el tiempo marcaba el cuarto minuto de adición. El Vasco no solo logró su primer gol con la camiseta de Boca, sino que logró debutar en Copa Libertadores en la Bombonera.

Ahora, el domingo desde las 17 horas, Boca enfrentará de visitante a River en una nueva edición del Superclásico