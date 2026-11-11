Boca en el Malvinas: cuándo podrán retirarse las entradas para personas con discapacidad

Boca y Banfield se medirán en busca de un lugar en la final de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, recientemente consagrado campeón de la Tabla Anual, intentará dar un nuevo paso hacia el título. Enfrente estará el Taladro, que buscará dar la sorpresa y conseguir el pase a la definición del certamen.

El partido se jugará el sábado 14, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El equipo que se quede con la victoria accederá a la final, donde ya aguarda Platense, que obtuvo su clasificación tras eliminar a Atlético Tucumán.

Las entradas para personas con discapacidad se entregarán en las boleterías del sector Sur del Estadio Malvinas Argentinas el jueves 12, desde las 12.30, por orden de llegada.

Quienes deseen obtener los tickets deben concurrir con DNI y certificado único de discapacidad, ambos en original y fotocopia. Si el certificado especifica que esa persona circula con acompañante, también deberán llevar DNI y fotocopia de documento del acompañante.

El cupo es limitado y se ofrecerá una entrada por persona. Si el certificado especifica que la persona con discapacidad circula con acompañante, se entregarán dos pases. No es necesario que concurra el titular del certificado de discapacidad, puede asistir otra persona con su documentación.

Quien retire la entrada solamente podrá obtener el pase correspondiente a una persona con discapacidad. Es decir, una persona no puede asistir con varios certificados y retirar entradas de más de una persona con discapacidad.