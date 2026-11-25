Boca Juniors e Independiente Rivadavia volverán a encontrarse este miércoles por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Aunque no existe una larga trayectoria de enfrentamientos entre ambos, ya disputaron cinco partidos oficiales, con dos victorias para Boca, dos empates y un triunfo para el conjunto mendocino.

El primer antecedente se remonta al 1 de diciembre de 1968, cuando igualaron 1-1 por el Torneo Nacional. Sin embargo, el resultado más recordado para los hinchas de la Lepra llegó el 28 de octubre de 1973: aquel día, Independiente Rivadavia derrotó 1-0 a Boca y consiguió su única victoria oficial ante el Xeneize. Después de ese encuentro, tuvieron que pasar más de cinco décadas para que volvieran a enfrentarse.

El reencuentro se produjo el 10 de agosto de 2024, cuando empataron 1-1 en el estadio Malvinas Argentinas. En 2025 disputaron otros dos encuentros y, en ambos, Boca se quedó con la victoria sin recibir goles: ganó 2-0 en La Bombonera el 11 de febrero, por el Torneo Apertura, y se impuso 3-0 el 17 de agosto, por el Clausura, nuevamente en Mendoza.

De esta manera, el historial general registra siete goles de Boca frente a tres de Independiente Rivadavia. El partido de esta noche será el sexto enfrentamiento oficial entre ambos y tendrá un condimento especial: la Lepra buscará volver a imponerse ante uno de los grandes del fútbol argentino, mientras que el Xeneize intentará extender su ventaja y mantener su racha favorable en los cruces recientes.