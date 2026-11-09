Search
Instagram Facebook Twitter
Captura de pantalla 2026-11-09 155801
Copa Argentina

Boca agotó en tiempo récord las entradas para las semifinales de Copa Argentina

En poco menos de media hora se acabaron los tickets para el partido del próximo sábado entre el Xeneize y el Taladro.

La fiebre por la Copa Argentina volvió a demostrar su poderío este lunes cuando las localidades para el esperado encuentro de semifinales entre Boca Juniors y Banfield volaron de las plataformas digitales en tiempo récord.

El sistema de venta online, habilitado a través del sitio oficial de Deportick, registró un tráfico masivo con tarifas que oscilaron entre los $85.000 para las populares y los $200.000 para las plateas cubiertas, además de un valor de $65.000 para menores.

La locura de los hinchas no dio tregua frente a estos montos y marcó un hito histórico al agotar el remanente total de tickets en apenas 25 minutos – en 16 se habian agotado las primeras entradas habilitadas- de abierta la comercialización oficial, que inició cerca de las 15 horas.

Ante la velocidad con la que se extinguieron las ubicaciones -que también incluyeron plateas descubiertas a $150.000-, miles de simpatizantes manifestaron su descontento por tener que ver a su equipo por televisión.

En las próximas horas se detallarán si se habilitán nuevas entradas y los cronogramas de ingresos y operativos de seguridad para el estadio Malvinas Argentinas.

Canje de entradas

  • Viernes 13 de noviembre, de 11 a 19 hs, en la Boletería Sur del estadio Malvinas Argentinas (Parque Malvinas Argentinas S/N, Mendoza).
  • Sábado 14 de noviembre, de 11 a 18 hs, en las boleterías del Estadio Bautista Gargantini (Av. Las Tipas S/N, Parque Gral. San Martín, Mendoza).

ETIQUETAS:

Copa ArgentinaBocaBanfieldventa de entradas

+ Noticias

Copa Argentina

Boca agotó en tiempo récord las entradas para las semifinales de Copa Argentina

Por: Agustin Zamora

pronóstico

Inestabilidad: a qué hora comienzan las lluvias en el Valle de Uco este lunes

Por: Génesis Sandoval

accidente

Cinco monjas que viajaban de Mendoza a Luján volcaron en una ruta bonaerense

Por: Redacción NDI

DEPORTES

Mendoza será sede de los Juegos Binacionales Cristo Redentor con deportistas de Argentina y Chile

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

El Pasaje San Martín cumple 100 años y lo celebrará con una jornada de arte, literatura e historia

Por: Violeta Díaz Costa

accionar

San Carlos: personal de emergencias rescató a una mujer que chocó con un árbol y volcó

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter