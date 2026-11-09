Boca agotó en tiempo récord las entradas para las semifinales de Copa Argentina

La fiebre por la Copa Argentina volvió a demostrar su poderío este lunes cuando las localidades para el esperado encuentro de semifinales entre Boca Juniors y Banfield volaron de las plataformas digitales en tiempo récord.

El sistema de venta online, habilitado a través del sitio oficial de Deportick, registró un tráfico masivo con tarifas que oscilaron entre los $85.000 para las populares y los $200.000 para las plateas cubiertas, además de un valor de $65.000 para menores.

La locura de los hinchas no dio tregua frente a estos montos y marcó un hito histórico al agotar el remanente total de tickets en apenas 25 minutos – en 16 se habian agotado las primeras entradas habilitadas- de abierta la comercialización oficial, que inició cerca de las 15 horas.

Ante la velocidad con la que se extinguieron las ubicaciones -que también incluyeron plateas descubiertas a $150.000-, miles de simpatizantes manifestaron su descontento por tener que ver a su equipo por televisión.

En las próximas horas se detallarán si se habilitán nuevas entradas y los cronogramas de ingresos y operativos de seguridad para el estadio Malvinas Argentinas.

Canje de entradas