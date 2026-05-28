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Bloque por Zona Fría: los tres senadores de Mendoza votarían igual sobre la quita del subsidio

Contra todo pronóstico, los tres senadores de Mendoza podrían votar de la misma forma sobre el régimen de Zona Fría

Avanzan los días y con ello las especulaciones sobre lo que pasará con el Régimen de Zona Fría, posible modificación y recorte que recibió media sanción en la Cámara de Diputados; pero que se espera que en el Senado sea muy distinto. Y es que, por el momento habría varios cambios respecto a las regiones que apoyaron en la cámara baja y ahora.

El cambio que más sorprende es el de los senadores mendocinos, puesto que los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez se unificarían con la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para votar en contra del proyecto modificatorio.

Siendo así, los dos senadores de Cornejo se desentenderían de la postura que tomaron sus compañeros en la votación de Diputados; y es que Lisandro Nieri y Pamela Verasay votaron a favor de los cambios en el régimen. Sin contar a Luis Petri, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Julieta Metral Asensio, Lourdes Arrieta y Álvaro Martínez.

Qué tan firme está el proyecto

Según han asegurado medios nacionales, el debate en el Senado aún no ha tenido inicio y los números no están sobrados para lograr que se apruebe. Y es que, por el momento el Gobierno de Milei no tiene ninguna garantía de conseguir los votos necesarios. Además de que ha perdido importantes aliados.

La pelea está en tal punto que todos los legisladores de la provincia de Buenos Aires se reunirían para votar contra la eliminación o modificación del régimen. Ya que en todos los partidos quieren mantener el acceso a servicios subsidiados.

Aparentemente, el gobernador de Córdoba buscaría que sus senadores también vayan contra la ley, aunque va a ser difícil ya que dos de ellos responden a La Libertad Avanza.

Mientras que en Santa Fe se aprobó un compromiso impulsado por el justicialismo, que establece la decisión de votar en contra.

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