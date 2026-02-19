Blindado por el oficialismo: Sergio Marinelli zafó de dos pedidos de jury

Al Superintendente General de Irrigación lo acusaban de entregar pozos de agua a empresarios poderosos y por negligencia ante hechos de contaminación ambiental. El Jury de Enjuciamiento, con amplia mayoría oficialista le evitó el juicio político a Sergio Marinelli.

Por un lado, el senador peronista Félix González apuntó contra lo que definió como una “contradicción normativa” en la autorización de pozos de agua en Agrelo, que —según sostuvo— terminó beneficiando a empresarios de peso como Eduardo Elsztain, Walter Bressia y Pedro García Mateo. Por otro, el ex senador y abogado ambientalista Marcelo Romano presentó ocho causales ambientales que, a su entender, evidencian una administración permisiva frente a la contaminación y una falta de rigor institucional.

En su denuncia, González puso el foco en la Resolución N.º 1108, firmada en agosto de 2024 por el titular de Irrigación, que prohibía nuevas perforaciones en la Subcuenca El Carrizal con el objetivo de preservar un recurso considerado crítico. Sin embargo, pocos meses después, el mismo funcionario dictó la Resolución N.º 125, que habilitó al menos nueve nuevos pozos en la misma zona.

Para el legislador, la contradicción entre ambas normativas es “flagrante” y refleja un manejo discrecional del recurso hídrico en favor de intereses sectoriales. En ese marco, solicitó explicaciones sobre los criterios técnicos y administrativos que fundamentaron el cambio de decisión.

La votación tuvo rechazos de parte de la Suprema Corte: Mario Adaro y Omar Palermo. Se sumaron los votos del kirchnerista Helio Perviú y del sancarlino Jorge Difonso.

En paralelo, Marcelo Romano enumeró ocho hechos que, según planteó, dan cuenta de una política permisiva en materia ambiental. Entre ellos mencionó la autorización de vertidos industriales en el Canal Cacique Guaymallén, presuntas irregularidades en licitaciones de acueductos y la gestión de pasivos ambientales vinculados a YPF.

De acuerdo con el abogado ambientalista, en los casos señalados se registraron sanciones “irrisorias” que no derivaron en acciones judiciales, lo que —afirmó— debilita el control institucional y favorece la continuidad de prácticas contaminantes.

En este caso, Romano no contó con el apoyo de la Suprema Corte: todos los ministros votaron en contra del jury, salvo Mario Adaro que estaba ausente. Los avales que tuvo el jury fueron de la massista Gabriela Lizana, de Difonso, también Valentín González (Pro) y Perviú.