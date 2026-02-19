Search
Instagram Facebook Twitter
sergio-marinellijpg
ni transpiró

Blindado por el oficialismo: Sergio Marinelli zafó de dos pedidos de jury

El Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli evitó el jury de enjuiciamiento gracias a la amplia mayoría de radicales cornejistas y aliados. Pocos avales a las dos denuncias que le hicieron.

Al Superintendente General de Irrigación lo acusaban de entregar pozos de agua a empresarios poderosos y por negligencia ante hechos de contaminación ambiental. El Jury de Enjuciamiento, con amplia mayoría oficialista le evitó el juicio político a Sergio Marinelli.

Por un lado, el senador peronista Félix González apuntó contra lo que definió como una “contradicción normativa” en la autorización de pozos de agua en Agrelo, que —según sostuvo— terminó beneficiando a empresarios de peso como Eduardo Elsztain, Walter Bressia y Pedro García Mateo. Por otro, el ex senador y abogado ambientalista Marcelo Romano presentó ocho causales ambientales que, a su entender, evidencian una administración permisiva frente a la contaminación y una falta de rigor institucional.

En su denuncia, González puso el foco en la Resolución N.º 1108, firmada en agosto de 2024 por el titular de Irrigación, que prohibía nuevas perforaciones en la Subcuenca El Carrizal con el objetivo de preservar un recurso considerado crítico. Sin embargo, pocos meses después, el mismo funcionario dictó la Resolución N.º 125, que habilitó al menos nueve nuevos pozos en la misma zona.

Para el legislador, la contradicción entre ambas normativas es “flagrante” y refleja un manejo discrecional del recurso hídrico en favor de intereses sectoriales. En ese marco, solicitó explicaciones sobre los criterios técnicos y administrativos que fundamentaron el cambio de decisión.

La votación tuvo rechazos de parte de la Suprema Corte: Mario Adaro y Omar Palermo. Se sumaron los votos del kirchnerista Helio Perviú y del sancarlino Jorge Difonso.

En paralelo, Marcelo Romano enumeró ocho hechos que, según planteó, dan cuenta de una política permisiva en materia ambiental. Entre ellos mencionó la autorización de vertidos industriales en el Canal Cacique Guaymallén, presuntas irregularidades en licitaciones de acueductos y la gestión de pasivos ambientales vinculados a YPF.

De acuerdo con el abogado ambientalista, en los casos señalados se registraron sanciones “irrisorias” que no derivaron en acciones judiciales, lo que —afirmó— debilita el control institucional y favorece la continuidad de prácticas contaminantes.

En este caso, Romano no contó con el apoyo de la Suprema Corte: todos los ministros votaron en contra del jury, salvo Mario Adaro que estaba ausente. Los avales que tuvo el jury fueron de la massista Gabriela Lizana, de Difonso, también Valentín González (Pro) y Perviú.

ETIQUETAS:

DenunciaSuprema CorteJury de Enjuiciamientosergio marinelliIrrigación

+ Noticias

ni transpiró

Blindado por el oficialismo: Sergio Marinelli zafó de dos pedidos de jury

Por: Ana San Martin

presupuesto

Vendimia 2026: cuánto prevée gastar Alfredo Cornejo en sus invitados de lujo

Por: Redacción NDI

Desde Washington

“La nueva Argentina”: el mensaje de Milei al Consejo de Paz liderado por Trump

Por: María Orozco

21 años de servicio

Quién era el penitenciario que murió en medio de la fuga de los presos en la Alcaldía de Tunuyán

Por: Redacción NDI

especialistas

Una universidad mendocina compartió información vital para evitar el botulismo en las consevas caseras

Por: Redacción NDI

STREAMING

La casa de los espíritus: Prime Video prepara un estreno global

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter