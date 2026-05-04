Blanqueo de obras y planes de pago: así se las ingenia un municipio para recaudar fondos

La Municipalidad de Maipú lanzó un paquete de medidas destinadas a vecinos y comerciantes con el objetivo de facilitar la regularización de situaciones pendientes y evitar la aplicación de multas.

La iniciativa contempla un esquema que permite declarar construcciones no registradas y regularizar comercios que aún no cuentan con habilitación, mediante un trámite simplificado y sin costos adicionales en concepto de sanciones. Desde el municipio señalaron que la medida busca acompañar a quienes todavía no han formalizado su situación, ofreciendo herramientas concretas para hacerlo de manera ágil y accesible.

En paralelo, continúan vigentes los planes de pago en cuotas accesibles para contribuyentes con deudas en tasas municipales. Estas facilidades apuntan a que más vecinos puedan ponerse al día, evitando recargos y regularizando su situación fiscal.

Por otra parte, la comuna mantiene un incentivo para quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones: un descuento del 10% en el pago de tasas municipales. Según explicaron, esta política busca fortalecer la cultura de cumplimiento y contribuir al sostenimiento y mejora de los servicios públicos.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que el conjunto de medidas responde a una política activa que combina el reconocimiento al buen contribuyente con herramientas de regularización, promoviendo una administración más ordenada y equitativa.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Obras Privadas, en Pescara 136, por consultas sobre regularización de construcciones; a la Dirección de Fiscalización y Control, en Padre Vásquez 1367, para habilitación de comercios; o comunicarse vía correo electrónico a [email protected] para conocer los planes de pago disponibles.