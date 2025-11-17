Black Week Nacional: los mayoristas de Mendoza que tendrán descuentos de hasta el 40%

La desaceleración de la inflación en el país ha modificado los hábitos de compra de las familias argentinas. El comportamiento de “stockeo” masivo, común cuando los precios subían velozmente, ha disminuido, impactando directamente en las ventas del sector mayorista.

Según estimaciones del ámbito privado, la facturación de estos grandes depósitos de venta al por mayor registró una caída del 5,4% durante el primer semestre del año.

Frente a esta coyuntura de retracción del consumo y menor poder adquisitivo, los comercios mayoristas del país han unido fuerzas para inyectar dinamismo al mercado. Así nace una nueva edición de la Black Week Nacional, un evento de descuentos y promociones especiales que se desarrollará a nivel nacional desde el 17 hasta el 23 de noviembre, ofreciendo rebajas que alcanzan el 40%.

Impulsar la Rueda Económica

La iniciativa, coordinada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), está diseñada para beneficiar tanto a pequeños comerciantes que buscan reabastecer sus negocios como al público general que desea ahorrar en compras para el hogar.

Los locales mayoristas adheridos, con presencia en puntos de venta físicos y plataformas digitales, ofrecerán importantes descuentos en una vasta gama de artículos.

La provincia de Mendoza participa activamente en la Black Week Nacional, con una amplia lista de establecimientos que ofrecerán promociones especiales.

Maxiconsumo, en Rodríguez Peña, Godoy Cruz.

Makro, también sobre Rodríguez Peña.

Óscar David, en Elpidio González, Guaymallén.

Buj Mayorista, en Alberdi, San José.

Basualdo Mayorista, en Godoy Cruz.

Yaguar, en Godoy Cruz.

La Yunta, con varias sucursales en San Rafael y General Alvear.

Cereales El Diamante, en el sur provincial.

Los comercios ofrecerán descuentos que van desde el 20% al 40%. Entre los más buscados figuran: