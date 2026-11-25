Este viernes 27 de noviembre llega a la Argentina una nueva edición del Black Friday, una de las jornadas comerciales más esperadas del año, que ofrecerá descuentos y alternativas de financiación en diferentes rubros.

El evento, originario de Estados Unidos, se convirtió en una oportunidad para quienes buscan adelantar las compras navideñas, renovar electrodomésticos o adquirir productos tecnológicos a precios más convenientes.

A diferencia del Hot Sale y el Cyber Monday, el Black Friday no cuenta con un organizador centralizado en Argentina, por lo que cada comercio establece las condiciones y la duración de sus promociones.

Black Friday 2026: qué productos tendrán descuentos

Si bien la jornada principal será este viernes, algunas empresas ya comenzaron a ofrecer beneficios bajo la modalidad denominada Black Week, mientras que otras extenderán sus promociones hasta el lunes 30 de noviembre.

Entre los rubros que concentrarán las principales ofertas se encuentran:

Tecnología y telefonía celular.

Electrodomésticos.

Indumentaria y calzado.

Turismo y pasajes aéreos.

Artículos para el hogar.

Supermercados.

Además de las rebajas, habrá alternativas de financiación, envíos gratuitos y cupones adicionales de descuento, según las condiciones de cada comercio.

Cómo detectar las ofertas falsas durante el Black Friday

Uno de los principales riesgos de estas jornadas comerciales es la remarcación de precios previa al lanzamiento de las promociones, una práctica que busca simular descuentos mayores a los reales.

Para evitar caer en estas situaciones, se recomienda conocer anticipadamente el valor de los productos, comparar precios entre diferentes comercios y utilizar plataformas como Historial de Precios, Baratómetro o Precify.

También es importante verificar el costo final de las compras en cuotas, los gastos de envío y los límites de reintegro establecidos por las entidades bancarias.

En Mendoza, la Dirección de Defensa del Consumidor recomienda ingresar directamente a las páginas oficiales de los comercios, evitar enlaces recibidos por WhatsApp y desconfiar de las promociones excesivamente atractivas.

Qué derechos tienen los consumidores durante el Black Friday

Las compras realizadas durante estas jornadas están alcanzadas por la Ley de Defensa del Consumidor.

En el caso de las operaciones por internet, los compradores cuentan, como regla general, con un plazo de 10 días corridos para ejercer el derecho de arrepentimiento, devolver el producto y solicitar el reintegro del dinero sin penalidades.

Asimismo, los comercios deben respetar los precios publicados y las condiciones anunciadas en sus promociones