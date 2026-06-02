Bizarrap llega a Toy Story 5 y tendrá su propio personaje en la nueva película de Pixar

El reconocido productor y DJ argentino Bizarrap sorprendió a sus seguidores al anunciar que formará parte de Toy Story 5. La noticia fue revelada a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes junto a los icónicos personajes de la saga y confirmó que prestará su voz en la versión en español para Latinoamérica y España.

Según explicó el artista, será la voz de “Santa de Jardín”, un nuevo gnomo que se incorporará a la historia como parte de una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero. De esta manera, Bizarrap amplía su presencia internacional y se suma a un elenco que también contará con figuras como Migue Granados y Bad Bunny.

La nueva entrega de la franquicia producida por Pixar y Disney pondrá el foco en una problemática cada vez más presente en la vida cotidiana: el avance de la tecnología y su influencia en la infancia. La trama comenzará cuando Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy, reciba un dispositivo electrónico diseñado para el entretenimiento, alterando el vínculo que mantiene con sus compañeros de juego.

Además de la clásica aventura que caracteriza a la saga, la película buscará reflexionar sobre los cambios generacionales, el paso del tiempo y el lugar que ocupan las pantallas en la vida de niños y adolescentes. El estreno de Toy Story 5 en Argentina está previsto para el 18 de junio de 2026, una fecha muy esperada por los seguidores de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine animado.