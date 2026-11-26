La banda mendocina de rock/pop Bistro inaugura una renovada etapa sonora con el lanzamiento de “Los dos”, un sencillo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado martes 24 de noviembre.

Con un beat retro funk bailable que cruza el pulso rítmico de referentes como Michael Jackson y Daft Punk, la canción combina una letra ingeniosa, sensual y directa que funciona como una invitación explícita a un encuentro real en la pista de baile.

Este estreno funciona como el primer adelanto del próximo trabajo discográfico de la agrupación integrada por Marcos Arias (voz, guitarras y programaciones), Agustín Espeche (piano y guitarra acústica), Juani Soneira (sintetizadores), Leo Cortés (bajo y coros) y Nico Marenco (batería), consolidando una propuesta fresca y orientada al groove.

Cuándo es la gran noche de Bistro

El bautismo de este nuevo material tendrá lugar el jueves 26 de noviembre a las 22:00 hs en Beat Club (Perú 1773, Ciudad de Mendoza). Será una noche de doble celebración para la escena local, ya que la banda preparó un espectáculo con grandes invitados de la escena local mendocina, entre los que se destacan Eseneme, Iván Procheret, Gastón Sechi y Aldo Bazzara.

Las entradas para el show tienen un valor de $5000 y se pueden adquirir mediante transferencia al alias musica.arias o realizando reservas directamente al teléfono 2613417030.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2617503299, escribir a marcos.sebastian.arias@gmail.com, o seguir las novedades de la banda a través de su perfil de Instagram (@bistro_ok) y su canal de YouTube (Bistro).