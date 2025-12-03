Billeteras virtuales: por qué los bancos rechazan que se depositen sueldos y jubilaciones

Las principales entidades del sistema bancario argentino rechazaron de manera contundente la posibilidad de que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones, tal como contempla la reforma laboral. A través de un comunicado, ADEBA, ABA y ABAPPRA advirtieron sobre los riesgos que implicaría modificar el mecanismo actual de abono de haberes en el país.

Las cámaras bancarias destacaron que el sistema de pagos dentro de entidades con autorización y supervisión bancaria ha sido “una de las pocas políticas de Estado exitosas” de las últimas décadas. Según remarcaron, el sistema financiero argentino “demostró su fortaleza incluso durante los períodos de crisis” que atravesó el país en los últimos 30 años.

En ese sentido, señalaron que el nivel de servicios bancarios para los usuarios “es excelente y gratuito”, lo que consideran una ventaja clave frente a otras modalidades. Las entidades subrayaron que, en línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, resulta “conveniente” que los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se continúen abonando dentro del sistema bancario formal.

Asimismo, alertaron que no se observan “beneficios”, pero sí “costos y riesgos” en la posibilidad de bajar las exigencias para las entidades encargadas de manejar el pago y la seguridad de haberes. En ese marco, remarcaron que cualquier relajación podría comprometer la protección que hoy tienen los usuarios dentro del sistema regulado.

Los bancos fueron aún más categóricos al advertir que quienes impulsan estos cambios deben considerar que la decisión “expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes” en caso de que una billetera virtual presente dificultades operativas o problemas de manejo económico. Por estas razones, insistieron en que los pagos deben mantenerse en el ámbito bancario para preservar la seguridad, la transparencia y la formalidad del sistema.