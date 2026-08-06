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Bienestar Animal: un municipio busca escuelas para generar conciencia

La propuesta está destinada a estudiantes de todos los niveles educativos y busca promover el cuidado responsable de perros y gatos, prevenir enfermedades zoonóticas y fomentar la convivencia con los animales desde la infancia.

Con el regreso a clases tras el receso invernal, la Ciudad de Mendoza reanudó los talleres de “Bienestar Animaly Cuidados Responsables”, una propuesta educativa orientada a concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas y el cuidado de la salud animal.

La iniciativa está dirigida a escuelas primarias, secundarias y de educación especial, tanto de gestión pública como privada. Durante los encuentros, profesionales especializados abordan contenidos vinculados al bienestar de perros y gatos, la importancia de la vacunación, la prevención de enfermedades zoonóticas y el acceso a los servicios veterinarios comunitarios.

Los talleres se desarrollan de manera presencial en los establecimientos educativos, los martes y jueves por la mañana. Cada encuentro tiene una duración aproximada de una hora y adapta las actividades a la edad de los estudiantes, con el objetivo de promover hábitos de convivencia responsable y generar conciencia desde edades tempranas.

La propuesta busca que los alumnos no solo incorporen conocimientos, sino que también puedan trasladarlos a sus familias y entornos cercanos, convirtiéndose en multiplicadores de prácticas vinculadas al cuidado de los animales y la prevención sanitaria.

Las escuelas interesadas en incorporar los talleres durante el segundo semestre pueden solicitar una fecha a través del formulario habilitado por el municipio. Una vez recibida la inscripción, el equipo encargado coordina el cronograma con cada institución educativa.

El programa también amplió su alcance a organizaciones de la comunidad. Clubes, asociaciones civiles, entidades deportivas y agrupaciones culturales que funcionen en la Ciudad de Mendoza podrán acceder a versiones adaptadas de los talleres, siempre que participen grupos de al menos 15 personas.

La incorporación de estos espacios de formación apunta a fortalecer la educación sobre tenencia responsable y prevención sanitaria, una temática que en los últimos años cobró mayor relevancia por su impacto tanto en la salud pública como en la convivencia urbana.

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