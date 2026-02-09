Search
Instagram Facebook Twitter
bicitour-nocturno
CIUDAD DE MENDOZA

Bicitour nocturno: una invitación a redescubrir la Ciudad de Mendoza

La propuesta gratuita combina turismo, actividad física y sustentabilidad, con recorridos guiados por espacios emblemáticos.

La Ciudad de Mendoza incorporó a su agenda turística 2026 una propuesta diferente para recorrer el departamento de una manera original y saludable: el Bicitour Nocturno, un paseo en bicicleta pensado para vecinos y visitantes que invita a descubrir la ciudad desde otra perspectiva.

Tras la buena convocatoria registrada durante el verano, la actividad tendrá una nueva edición el jueves 26 de febrero a las 19.30, con punto de partida en plaza Independencia, frente al cartel #AmoMendoza.

El recorrido, que se extiende por aproximadamente dos horas, incluye ciclovías, parques urbanos, sectores históricos y el polo gastronómico de calle Sarmiento. Durante el trayecto, un bici-guía acompaña al grupo y comparte información turística y cultural que enriquece la experiencia.

La iniciativa promueve una forma sustentable y activa de conocer la ciudad, fomenta el uso responsable del espacio público y fortalece la movilidad en bicicleta como alternativa saludable.

Los participantes pueden asistir con bicicleta propia. En el caso de turistas que no cuenten con rodado, la organización brinda asesoramiento para alquilar bicicletas a través de los canales oficiales de Turismo de la Ciudad.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaBicitour nocturno

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

Bicitour nocturno: una invitación a redescubrir la Ciudad de Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa

ALTA MONTAÑA

Así está el paso a Chile en este inicio de semana

Por: Violeta Díaz Costa

Obras

Atención: desde este lunes cambian los sentidos en los laterales del Acceso Este

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este lunes en Mendoza

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

Primer triunfo en casa: Gimnasia y Esgrima venció a Instituto y toma aire

Por: Lucian Astudillo

TRAGEDIA

Murió una niña de 3 años tras ahogarse en una pileta durante un festejo en Rivadavia

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter