Bicitour nocturno: una invitación a redescubrir la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza incorporó a su agenda turística 2026 una propuesta diferente para recorrer el departamento de una manera original y saludable: el Bicitour Nocturno, un paseo en bicicleta pensado para vecinos y visitantes que invita a descubrir la ciudad desde otra perspectiva.

Tras la buena convocatoria registrada durante el verano, la actividad tendrá una nueva edición el jueves 26 de febrero a las 19.30, con punto de partida en plaza Independencia, frente al cartel #AmoMendoza.

El recorrido, que se extiende por aproximadamente dos horas, incluye ciclovías, parques urbanos, sectores históricos y el polo gastronómico de calle Sarmiento. Durante el trayecto, un bici-guía acompaña al grupo y comparte información turística y cultural que enriquece la experiencia.

La iniciativa promueve una forma sustentable y activa de conocer la ciudad, fomenta el uso responsable del espacio público y fortalece la movilidad en bicicleta como alternativa saludable.

Los participantes pueden asistir con bicicleta propia. En el caso de turistas que no cuenten con rodado, la organización brinda asesoramiento para alquilar bicicletas a través de los canales oficiales de Turismo de la Ciudad.