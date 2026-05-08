Bibliotecas populares mendocinas viajaron a la Feria Internacional del Libro

Treinta bibliotecas populares de toda la provincia emprendieron viaje hacia la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales y literarios más importantes del país. La iniciativa tiene como objetivo acercar nuevas herramientas y material bibliográfico a las instituciones mendocinas.

La delegación estuvo integrada por representantes de bibliotecas de distintos departamentos, quienes participaron de actividades, capacitaciones y espacios de intercambio junto a organizaciones de todo el país. Además, pudieron acceder a la compra de libros con beneficios especiales a través de programas de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Instituciones participantes

La delegación mendocina contó con una presencia federal, integrando a bibliotecas de diversos rincones de la provincia:

Bibliotecas Populares e Instituciones

BP Alberdi

BP Bombal

BP Bustos

BP Carrodilla

BP Casa de la Memoria

BP Chacras de Coria

BP De Genaro

BP Del Saber y la Cultura

BP Derly Rodríguez Calderón

BP Di Marco

BP Escritores Alvearenses

BP Esperanza de Nuestros Lectores

BP Fray Inalicán

BP Las Compuertas

BP Mirador de las Estrellas (Tupungato)

BP Pedro Arce

BP Quiroga

BP Roca

BP Salto de las Rosas

Bibliotecas y Entidades Adherentes