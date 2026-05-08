Bibliotecas populares mendocinas viajaron a la Feria Internacional del Libro

Treinta bibliotecas populares de toda la provincia emprendieron viaje hacia la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales y literarios más importantes del país. La iniciativa tiene como objetivo acercar nuevas herramientas y material bibliográfico a las instituciones mendocinas.
La delegación estuvo integrada por representantes de bibliotecas de distintos departamentos, quienes participaron de actividades, capacitaciones y espacios de intercambio junto a organizaciones de todo el país. Además, pudieron acceder a la compra de libros con beneficios especiales a través de programas de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
Instituciones participantes
La delegación mendocina contó con una presencia federal, integrando a bibliotecas de diversos rincones de la provincia:
Bibliotecas Populares e Instituciones
- BP Alberdi
- BP Bombal
- BP Bustos
- BP Carrodilla
- BP Casa de la Memoria
- BP Chacras de Coria
- BP De Genaro
- BP Del Saber y la Cultura
- BP Derly Rodríguez Calderón
- BP Di Marco
- BP Escritores Alvearenses
- BP Esperanza de Nuestros Lectores
- BP Fray Inalicán
- BP Las Compuertas
- BP Mirador de las Estrellas (Tupungato)
- BP Pedro Arce
- BP Quiroga
- BP Roca
- BP Salto de las Rosas
Bibliotecas y Entidades Adherentes
- BA Amicana
- BA Iverna Codina
- BA Magisterio
- Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Godoy Cruz)
- Biblioteca El Gato de Papel
- Biblioteca Pública General San Martín
- COPROBIP (Comisión Protectora de Bibliotecas Populares de Mendoza)
- FEMEBIP (Federación Mendocina de Bibliotecas Populares).