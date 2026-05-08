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EMOCIÓN

Bibliotecas populares mendocinas viajaron a la Feria Internacional del Libro

Treinta bibliotecas populares de distintos departamentos de Mendoza participaron de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Treinta bibliotecas populares de toda la provincia emprendieron viaje hacia la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales y literarios más importantes del país. La iniciativa tiene como objetivo acercar nuevas herramientas y material bibliográfico a las instituciones mendocinas.

La delegación estuvo integrada por representantes de bibliotecas de distintos departamentos, quienes participaron de actividades, capacitaciones y espacios de intercambio junto a organizaciones de todo el país. Además, pudieron acceder a la compra de libros con beneficios especiales a través de programas de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Instituciones participantes

La delegación mendocina contó con una presencia federal, integrando a bibliotecas de diversos rincones de la provincia:

Bibliotecas Populares e Instituciones

  • BP Alberdi
  • BP Bombal
  • BP Bustos
  • BP Carrodilla
  • BP Casa de la Memoria
  • BP Chacras de Coria
  • BP De Genaro
  • BP Del Saber y la Cultura
  • BP Derly Rodríguez Calderón
  • BP Di Marco
  • BP Escritores Alvearenses
  • BP Esperanza de Nuestros Lectores
  • BP Fray Inalicán
  • BP Las Compuertas
  • BP Mirador de las Estrellas (Tupungato)
  • BP Pedro Arce
  • BP Quiroga
  • BP Roca
  • BP Salto de las Rosas

Bibliotecas y Entidades Adherentes

  • BA Amicana
  • BA Iverna Codina
  • BA Magisterio
  • Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Godoy Cruz)
  • Biblioteca El Gato de Papel
  • Biblioteca Pública General San Martín
  • COPROBIP (Comisión Protectora de Bibliotecas Populares de Mendoza)
  • FEMEBIP (Federación Mendocina de Bibliotecas Populares).

ETIQUETAS:

Feria Internacional del Librobibliotecas populares

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