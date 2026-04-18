Benjamín Vicuña protagoniza “El resto bien”, la nueva serie de Flow

La plataforma Flow suma a su catálogo original El resto bien, una comedia dramática encabezada por Benjamín Vicuña que aborda, con ironía y sensibilidad, las tensiones de la vida adulta.

La serie se estrena el 23 de abril con sus ocho episodios disponibles desde el inicio en formato On Demand, una estrategia que apunta a consolidar la producción regional dentro del streaming latinoamericano.

La historia sigue a Ariel, un historietista que atraviesa una crisis personal en plena mediana edad. Desbordado por las exigencias familiares y laborales, su rutina da un giro inesperado cuando un problema de salud le impone una limitación física que lo obliga a replantear su vida.

Detrás del proyecto está Daniel Burman, quien lidera el desarrollo creativo junto a un equipo de guionistas. La serie propone episodios breves de media hora y se inscribe en la tendencia de formatos compactos pensados para el consumo ágil en plataformas digitales.

El elenco se completa con figuras como Rita Cortese, Violeta Urtizberea y Jorge Bolani, además de participaciones vinculadas al mundo del stand up, lo que refuerza el cruce entre distintos estilos de comedia.