Search
Instagram Facebook Twitter
540
Liga Profesional

Belgrano se hizo grande y se consagró campeón

En Córdoba, y estando dos veces abajo en el marcador, Belgrano le ganó a River y se consagró por primera vez en la primera división.

Por la gran final del torneo Apertura de la Liga Profesional, River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentaron en el estado Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez es el árbitro principal del encuentro.

El desarrollo del partido fue notablemente intenso. El Pirata impuso las condiciones en el arranque con tres llegadas de peligro, aunque una respuesta por parte del Millonario equilibró el trámite. En medio de un frenético transcurso del partido, el equipo de Eduardo Coudet logró ponerse arriba en el marcador.

Tras una buena asociación entre Marcos Acuña y Tomás Galván en la banda izquierda, el volante aprovechó la floja marca de Emiliano Rigoni y metió un pase al medio para que Facundo Colidio defina en soledad en el área chica, para poner a River arriba en el resultado.

Tras el golpazo, el equipo de Ricardo Zielinski no perdió la calma y comenzó a trabajar otra vez para llegar lo antes posible al empate, que empareje el partido.

Tras algunos minutos de intentar, a los 26 minutos, desde un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Lucas Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo donde estaba Leonardo Morales, que cabeceó cruzado y puso el 1-1.

Con el primer objetivo cumplido, el Pirata dominó las acciones, pero no logró ponersearriba en el resultado, llevando la definición al complemento.

En la segunda parte se notó una mejora en el Millonario, que logró lastimar con varias ocasiones, que lo llevaron a ponerse otra vez arriba en el marcador a los 60 minutos.

Tras una corrida de Colidio que condujo entre varios rivales, Tomás Galván entró solo para cruzar su remate y marcar el 2 a 1.

Cuando el reloj comenzaba a ser el principal rival de Belgrano, llegó una acción que lo cambió todo. Un remate de Uvita Fernández pegó en el brazo de Lautaro Rivero, y Yael Falcón Pérez marcó penal a instancias del VAR. El propio delantero se hizo cargo de convertirlo para poner de nuevo a su equipo en partido.

Tres minutos más tarde, en una tarde inolvidable para el pueblo cordobés, volvió a hacerse presente, aprovechó un centro de Franco Vázquez y dio vuelta el marcador.

Tras el tiempo de agregado, Belgrano aguantó al pitazo final para gritar campeón por primera vez en primera división, lo que le da el pasaje a la Copa Libertadores 2027 y a dos nuevas finales locales.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

River Plate (2): Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Fausto Vera, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín FreitasDT: Eduardo Coudet.

Belgrano (3): Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrian Sporle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Juan Velázquez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni y Lucas PasseriniDT: Ricardo Zielinski.

Goles: 18´ F. Colidio (R); 26′ L. Morales (B); 60′ T. Galván (R); 84′ y 88′ N. Fernández -p- (B)

Amonestados: 3′ A. Moreno (R); 48′ L. Passerini (B), 74′ A. Sánchez (B); 81′ F. Armani (R); 90 (+4)’ F. Vázquez (B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Mario Alberto Kempes

ETIQUETAS:

riverLiga ProfesionalBelgrano

+ Noticias

Liga Profesional

Belgrano se hizo grande y se consagró campeón

Por: Agustin Zamora

comunicado

Preocupación en club de fútbol mendocino por un brote gripal que ya afectó a 10 jugadores

Por: Redacción NDI

marcado descenso

Se viene una ola polar extrema en todo el país: qué pasa en Mendoza

Por: Redacción NDI

senado

El Gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal impulsada por legisladores mendocinos

Por: Redacción NDI

CULTURA PATRIA

El Le Parc celebrará el 25 de Mayo con una gran peña folclórica en Guaymallén

Por: Violeta Díaz Costa

Pasó en Bordelongue

Robaron metros de tela de alambre en Tunuyán: la Policía montó un patrullaje para atrapar a los delincuentes

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter