Belgrano se hizo grande y se consagró campeón

Por la gran final del torneo Apertura de la Liga Profesional, River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentaron en el estado Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez es el árbitro principal del encuentro.
El desarrollo del partido fue notablemente intenso. El Pirata impuso las condiciones en el arranque con tres llegadas de peligro, aunque una respuesta por parte del Millonario equilibró el trámite. En medio de un frenético transcurso del partido, el equipo de Eduardo Coudet logró ponerse arriba en el marcador.
Tras una buena asociación entre Marcos Acuña y Tomás Galván en la banda izquierda, el volante aprovechó la floja marca de Emiliano Rigoni y metió un pase al medio para que Facundo Colidio defina en soledad en el área chica, para poner a River arriba en el resultado.
ASISTENCIA DE GALVÁN Y GOL DE COLIDIO PARA EL 1-0 DE RIVER A BELGRANO.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
Tras el golpazo, el equipo de Ricardo Zielinski no perdió la calma y comenzó a trabajar otra vez para llegar lo antes posible al empate, que empareje el partido.
Tras algunos minutos de intentar, a los 26 minutos, desde un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Lucas Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo donde estaba Leonardo Morales, que cabeceó cruzado y puso el 1-1.
¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
Con el primer objetivo cumplido, el Pirata dominó las acciones, pero no logró ponersearriba en el resultado, llevando la definición al complemento.
En la segunda parte se notó una mejora en el Millonario, que logró lastimar con varias ocasiones, que lo llevaron a ponerse otra vez arriba en el marcador a los 60 minutos.
Tras una corrida de Colidio que condujo entre varios rivales, Tomás Galván entró solo para cruzar su remate y marcar el 2 a 1.
OTRA VEZ ARRIBA RIVER: asistencia de Colidio y gol de Galván para el 2-1 del Millonario contra Belgrano.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
Cuando el reloj comenzaba a ser el principal rival de Belgrano, llegó una acción que lo cambió todo. Un remate de Uvita Fernández pegó en el brazo de Lautaro Rivero, y Yael Falcón Pérez marcó penal a instancias del VAR. El propio delantero se hizo cargo de convertirlo para poner de nuevo a su equipo en partido.
Tres minutos más tarde, en una tarde inolvidable para el pueblo cordobés, volvió a hacerse presente, aprovechó un centro de Franco Vázquez y dio vuelta el marcador.
¡¡LOCURA TOTAL: DOBLETE DE UVITA Y 3-2 DE BELGRANO A RIVER!!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
Tras el tiempo de agregado, Belgrano aguantó al pitazo final para gritar campeón por primera vez en primera división, lo que le da el pasaje a la Copa Libertadores 2027 y a dos nuevas finales locales.
SÍNTESIS DEL PARTIDO
River Plate (2): Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Fausto Vera, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano (3): Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrian Sporle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Juan Velázquez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Goles: 18´ F. Colidio (R); 26′ L. Morales (B); 60′ T. Galván (R); 84′ y 88′ N. Fernández -p- (B)
Amonestados: 3′ A. Moreno (R); 48′ L. Passerini (B), 74′ A. Sánchez (B); 81′ F. Armani (R); 90 (+4)’ F. Vázquez (B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Estadio: Mario Alberto Kempes