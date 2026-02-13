Search
Becas Universitarias del PAMI 2026: la guía completa para la inscripción

El programa está destinado a estudiantes universitarios avanzados que quieran realizar prácticas profesionales rentadas dentro del organismo.

El PAMI anunció el lanzamiento de su programa de Becas Universitarias 2026, una propuesta orientada a estudiantes avanzados que deseen realizar prácticas formativas dentro del organismo mientras reciben una asignación estímulo mensual.

La iniciativa apunta a fortalecer la formación académica a través de la experiencia profesional en un entorno real de trabajo, con tareas vinculadas a la gestión administrativa, el área social y distintas disciplinas relacionadas con la salud.

De qué se trata el programa

Las becas están pensadas como un espacio de formación práctica. No constituyen una relación laboral, sino una instancia educativa que permite a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos en la universidad y adquirir experiencia en el ámbito institucional.

Quienes resulten seleccionados recibirán una asignación económica mensual durante el período que dure la práctica, bajo las condiciones establecidas en la convocatoria oficial.

Quiénes pueden inscribirse

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios avanzados de distintas carreras, entre ellas:

  • Ciencias de la Salud
  • Trabajo Social
  • Administración
  • Derecho
  • Sistemas
  • Otras disciplinas afines a la gestión y los servicios sociales

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Ser alumno regular de una universidad reconocida.
  • Contar con un porcentaje significativo de materias aprobadas.
  • Estar en condiciones académicas de continuar la carrera durante el período de la beca.

Cada perfil será evaluado según las necesidades de las áreas en las que se desarrollarán las prácticas.

Cuándo abre la inscripción

Al momento de la publicación de la convocatoria, el organismo informó que la inscripción se habilitará próximamente, aunque todavía no se confirmó una fecha exacta de inicio.

El proceso será completamente online y se realizará a través de los canales oficiales del organismo. Por eso, se recomienda a los interesados seguir las comunicaciones institucionales para conocer el cronograma definitivo.

Cómo será el proceso de postulación

Una vez abierta la convocatoria, los estudiantes deberán completar un formulario digital y adjuntar la documentación requerida, que generalmente incluye:

  • Constancia de alumno regular.
  • Certificado analítico o listado de materias aprobadas.
  • Datos personales y académicos actualizados.

Debido a que los cupos suelen ser limitados, la selección se realizará en función del perfil académico, el avance en la carrera y la adecuación a las tareas propuestas.

