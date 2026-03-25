Becas Progresar: qué hacer si no cobraste y qué pasa con la última cuota

En los últimos días, varios beneficiarios de las Becas Progresar advirtieron que no recibieron el pago correspondiente y surgieron dudas sobre qué pudo haber pasado. Según se explicó desde el programa, no todos los casos responden a errores en la liquidación.

Una de las situaciones más habituales tiene que ver con el cierre del ciclo de pagos. Dependiendo del momento de inscripción, algunos estudiantes ya completaron las cuotas previstas, que pueden ser 12 o 6, por lo que dejan de percibir el beneficio.

También hay casos en los que el pago queda en pausa por cuestiones administrativas o académicas. Esto puede ocurrir si la institución educativa no informó la regularidad del alumno, si hay materias pendientes o si no se cumplen los requisitos exigidos por el programa.

Para quienes consideran que se trata de una irregularidad, existe la posibilidad de hacer un reclamo a través de la plataforma oficial de Progresar. El trámite debe realizarse dentro de los plazos establecidos para cada convocatoria.

Otra herramienta útil es la certificación negativa de ANSES, que permite verificar si el beneficio está activo o si hay una liquidación en curso.

En cuanto a la última cuota, suele acreditarse hacia el cierre del ciclo, generalmente en marzo, e incluye, en algunos casos, montos retenidos. Sin embargo, ese pago final no alcanza a todos: solo lo cobran quienes cumplieron con las condiciones del programa.