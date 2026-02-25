Search
CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Becas Progresar: cómo saber si te pagan en marzo

ANSES actualizó la Certificación Negativa y ya se puede consultar si el beneficio está activo para el próximo pago.

Los estudiantes que reciben las Becas Progresar ya pueden ingresar a Mi ANSES para verificar si cobrarán en marzo de 2026. La actualización de la Certificación Negativa permite chequear si el pago correspondiente está confirmado.

Paso a paso para consultar

  1. Entrar a Mi ANSES con número de CUIL y clave.
  2. Buscar la opción Certificación Negativa.
  3. Seleccionar el período que corresponde a febrero de 2026 (el pago se realiza a mes vencido).
  4. Si en el comprobante aparece el mensaje “Registra liquidaciones de Becas Progresar”, significa que el beneficio está activo y se cobrará en marzo.

El calendario oficial de pagos suele publicarse entre el 8 y el 10 de cada mes en la página de ANSES.

¿Qué es la Certificación Negativa?

Es un comprobante que emite ANSES donde figura si una persona tiene o no beneficios activos registrados en el sistema. En el caso de Progresar, sirve para confirmar si el pago fue liquidado.

¿Cuánto se cobra?

El monto mensual de la beca es de $35.000. Sin embargo, se retiene un 20% todos los meses, que se paga más adelante cuando el estudiante acredita que cumplió con los requisitos académicos establecidos.

