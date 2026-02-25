Becas Progresar: cómo saber si te pagan en marzo

Los estudiantes que reciben las Becas Progresar ya pueden ingresar a Mi ANSES para verificar si cobrarán en marzo de 2026. La actualización de la Certificación Negativa permite chequear si el pago correspondiente está confirmado.
Paso a paso para consultar
- Entrar a Mi ANSES con número de CUIL y clave.
- Buscar la opción Certificación Negativa.
- Seleccionar el período que corresponde a febrero de 2026 (el pago se realiza a mes vencido).
- Si en el comprobante aparece el mensaje “Registra liquidaciones de Becas Progresar”, significa que el beneficio está activo y se cobrará en marzo.
El calendario oficial de pagos suele publicarse entre el 8 y el 10 de cada mes en la página de ANSES.
¿Qué es la Certificación Negativa?
Es un comprobante que emite ANSES donde figura si una persona tiene o no beneficios activos registrados en el sistema. En el caso de Progresar, sirve para confirmar si el pago fue liquidado.
¿Cuánto se cobra?
El monto mensual de la beca es de $35.000. Sin embargo, se retiene un 20% todos los meses, que se paga más adelante cuando el estudiante acredita que cumplió con los requisitos académicos establecidos.