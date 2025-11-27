Search
Becas Progresar 2025: últimos días para acreditar actividades formativas

El programa recordó que los beneficiarios deben cargar las actividades de extensión para acceder a los pagos adicionales.

El programa Becas Progresar 2025 informó a los estudiantes de la línea “Obligatorio” que se acerca el cierre del plazo para presentar las actividades de extensión formativa. Para recibir las cuotas adicionales, la acreditación debe completarse antes del domingo 30 de noviembre.

Las actividades de extensión incluyen una amplia variedad de propuestas, como talleres, proyectos escolares, jornadas especiales, ferias de ciencias, encuentros deportivos y acciones impulsadas por instituciones educativas, municipios o espacios comunitarios.

Acreditar estas actividades permite acceder a los pagos estímulo de 35.000 pesos por cada cuota. Quienes ingresaron a la primera convocatoria del año pueden obtener dos cuotas adicionales, mientras que los de la segunda convocatoria reciben una.

La carga de la información se realiza de manera personal y gratuita mediante la plataforma oficial del programa. Después de completar el trámite, la escuela debe certificarlo: los estudiantes tienen tiempo hasta el 30 de noviembre y las instituciones hasta el 30 de diciembre para validar la documentación.

