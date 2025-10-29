Becas Progresar 2025: se actualizó la Certificación Negativa y ya se puede saber si se cobra en noviembre

ANSES informó que la sección de la Certificación Negativa fue actualizada, lo que permite a los titulares de las Becas Progresar conocer con antelación si fueron aprobados para cobrar el beneficio en noviembre de 2025.
¿Cómo se verifica?
- Ingresar al sitio de “Mi ANSES” con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir al trámite “Certificación Negativa”.
- Seleccionar el período correspondiente, ya que los pagos se realizan a mes vencido.
- Verificar si aparece en color rojo la frase “REGISTRA LIQUIDACIONES DE BECAS PROGRESAR”. Si la ves, significa que la alta fue procesada y se cobrará en noviembre.
¿Qué significa esto?
– Si la certificación muestra que la beca está registrada, el estudiante comenzará a cobrar en noviembre de 2025.
– En esos casos, además, se puede cobrar el retroactivo por los meses no pagados antes.
– El monto mensual se mantiene en $35.000 para los beneficiarios que cobran el 100 %. Aquellos que reciben el 80 % (por ejemplo en niveles obligatorios o ingresantes a nivel superior) perciben aproximadamente $28.000 mensuales mientras no cumplan la totalidad de condiciones.
¿Qué tener en cuenta?
– Las inscripciones para las líneas de beca varían: en 2025 la única línea abierta hasta el 30 de noviembre es la Progresar Trabajo, destinada a formación profesional.
– Si no figura la liquidación en la certificación, podría significar que la solicitud aún no fue aprobada, que falta algún trámite o que el registro académico no está validado.
– La Certificación Negativa tiene validez de 30 días desde su emisión.