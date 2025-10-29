Becas Progresar 2025: se actualizó la Certificación Negativa y ya se puede saber si se cobra en noviembre

ANSES informó que la sección de la Certificación Negativa fue actualizada, lo que permite a los titulares de las Becas Progresar conocer con antelación si fueron aprobados para cobrar el beneficio en noviembre de 2025.

¿Cómo se verifica?

Ingresar al sitio de “Mi ANSES” con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir al trámite “Certificación Negativa”. Seleccionar el período correspondiente, ya que los pagos se realizan a mes vencido. Verificar si aparece en color rojo la frase “REGISTRA LIQUIDACIONES DE BECAS PROGRESAR”. Si la ves, significa que la alta fue procesada y se cobrará en noviembre.

¿Qué significa esto?

– Si la certificación muestra que la beca está registrada, el estudiante comenzará a cobrar en noviembre de 2025.

– En esos casos, además, se puede cobrar el retroactivo por los meses no pagados antes.

– El monto mensual se mantiene en $35.000 para los beneficiarios que cobran el 100 %. Aquellos que reciben el 80 % (por ejemplo en niveles obligatorios o ingresantes a nivel superior) perciben aproximadamente $28.000 mensuales mientras no cumplan la totalidad de condiciones.

¿Qué tener en cuenta?

– Las inscripciones para las líneas de beca varían: en 2025 la única línea abierta hasta el 30 de noviembre es la Progresar Trabajo, destinada a formación profesional.

– Si no figura la liquidación en la certificación, podría significar que la solicitud aún no fue aprobada, que falta algún trámite o que el registro académico no está validado.

– La Certificación Negativa tiene validez de 30 días desde su emisión.