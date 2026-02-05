Search
Instagram Facebook Twitter
uncuyojpg
Atención estudiantes

Becas en la UNCuyo: desde cuándo y cómo inscribirse

El formulario se habilitará desde el 9 al 26 de febrero.

La Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) inscribirá desde el lunes 9 al jueves 26 de febrero para sus 12 programas de becas

La convocatoria incluye becas de alojamiento, conectividad, deporte, estudiante de grado, estudiante de tecnicatura, ayuda económica, comedor, discapacidad, residencia, jardines maternales, identidades plurales, pueblos originarios y escuelas rurales.

Se realizará en un único llamado destinado a quienes cursan todos los niveles de grado y pregrado, pero también para ingresantes que estén en el preuniversitario. 

Como todos los años, la modalidad de inscripción será exclusivamente online. Se deberá completar un único formulario que se habilitará en la página de Bienestar, del 9 al 26 de febrero del 2026 (hasta las 23:59). En ese espacio se deberán subir las imágenes de la documentación excluyente que se encuentra detallada en ese sitio web.

Se recomienda a los interesados que antes de ingresar a la inscripción tengan toda la documentación en imágenes  para poder subir al formulario online. Puede ser en fotografía o estar escaneada, pero en buena calidad (legibles). Para conocer el detalle de la documentación a entregar, se puede consultar acá

Para aquellos que tengan alguna dificultad técnica o consulta sobre la documentación, se habilitarán dos vías de comunicación: el correo electrónico [email protected] y un contacto de WhatsApp (solo mensajes) 2615570094. 

ETIQUETAS:

becasbienestarUNCuyo

+ Noticias

Atención estudiantes

Becas en la UNCuyo: desde cuándo y cómo inscribirse

Por: Redacción NDI

Malestar

Video: la Izquierda denuncia represión de la policía de Cornejo en una “marcha pacífica”

Por: Belén García

Secuestraron plantas de marihuana durante operativos de la UEP de Tupungato

Por: Agustin Zamora

El debate que se viene

El Gobierno apura la estrategia para aprobar la reforma laboral en febrero

Por: Belén García

servicio meteorológico

Cae la temperatura y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI

Cuándo llega

Se confirmó que Milei llegará a Mendoza días antes de las elecciones municipales

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter