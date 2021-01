Este sábado se jugó la primera jornada del Cuadro Principal de la tercera etapa del Circuito Argentino de Beach Volley en Chapadmalal. Mientras que hoy será el desenlace de la competencia que reparte $100.000 en premios y donde las finales podrán verse en la pantalla de DirecTV Sports en vivo para toda América desde las 15hs.

En la rama femenina, Moreno/Najul se metieron nuevamente en cuartos de final con puntaje ideal, mientras que en el masculino, Amieva/Capogrosso, Aveiro/Asaad y Sancer/ Arrigo tambien arribaron a la misma instancia.

La jornada de hoy comenzará a las 08:00 de la mañana con juego en las tres canchas de Chapadmalal, mientras que las finales están programadas para las 15 (Femenina) y 16 (Masculina).

Cuartos de final Rama Masculina



Azaad-Aveiro vs Maggiolo-Benítez

Del Coto-Etchegaray vs Sancer-Arrigo

Nicolini-Rodríguez vs Capogrosso-Fernández

Capogrosso-Amieva vs Cardillo-Di Cerchio

Rama Femenina



Gallay-Pereyra vs Pozzo-Pancera

Zonta-Churín vs Villar-Díaz

De Brito-Di Lello vs Dennapole-Roberts

Moreno-Najul vs Klug-Fabiani.