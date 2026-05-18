Batalla campal en Tunuyán: vecinos de la calle Santillán se enfrentaron a la Policía dejando 7 heridos y 9 detenidos

Durante la tarde del domingo, una complicada y violenta situación tuvo lugar en el departamento de Tunuyán. Todo comenzó cerca de las 18, cuando los vecinos de la calle Santillán bloquearon el paso para que los residentes del barrio Bordelongue no pudieran ingresar al lugar.

Ante esto, personal de la Policía se presentó en el lugar, pero se encontraron con un grupo mayor a diez personas que estaban obstaculizando el paso con una actitud de violencia y agresividad; la cual terminaron reflejando con las autoridades.

Y es que, estas personas tomaron la presencia de la Policía y de los Cuerpos Especiales como una amenaza, a la que respondieron arrojando todo tipo de elementos contundentes contra los efectivos y aquel que estuviera cerca del lugar. Enfrentamiento que escaló tanto que se tuvo que cortar la Ruta 40 en dirección a San Carlos y tuvieron que venir refuerzos de distintas comisarías.

Según vecinos del barrio Bordelongue confirmaron a Diario NDI, esta escena se dio con presencia seguida de disparos. Sobre lo que el comisaría Juan Ortubia de Comisaría 15 dijo “no se pudo dialogar porque esta gente no lo permitió”.

Además, el jefe local confirmó la cantidad de 7 efectivos heridos que terminaron hospitalizados y la detención de 9 personas por las agresiones. También habían detenido menores de edad, pero fueron devueltos a sus progenitores.

Finalmente, Ortubia confirmó que no hubo ningún fallecido en este hecho, pese a que corriera ese rumor mediante redes sociales.