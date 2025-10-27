Batacazo histórico de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Pasadas las 21 horas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos hizo acto de presencia para dar a conocer los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas de medio término, las cuales se llevaron a cabo este domingo.

Tal como se preveía, de acuerdo al boca de urna, La Libertad Avanza se impuso de manera categórica, por lo que -a la hora de mostrar el mapa electoral- el país se pintó de violeta.

Si bien hubo resultados cantados, como el de Mendoza -donde la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso con amplio margen-, la gran sorpresa de la jornada estuvo en la Provincia de Buenos Aires.

Es que, a contramano de lo que había pasado en los recientes comicios legislativos bonaerenses -donde el peronismo obtuvo una contundente victoria- esta vez, cuando llegó la hora de votar representantes para el Congreso de la Nación, el electorado de Buenos Aires viró su voto y respaldó a los candidatos de Javier Milei, encabezados por Diego Santilli, quien remplazó a José Luis Espert luego de que éste renunciara a su candidatura por el escándalo que lo vinculaba con el narcotraficante Fred Machado.

No es menor el cambio de tendendcia, más teniendo en cuenta la cataratas de escándalos que envolvió al Gobierno nacional en las semanas previas a las elecciones.

Con más del 94% de las mesas escrutadas, los resultados parciales marcaban que para la renovación en Diputados, LLA obtuvo el 41,52% (3.461.487 votos), por encima del 40,84% del peronismo (3.404.392 votos). En tercer lugar aparece el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, con el 5,03% (419.696 votos). Con este resultado, el oficialismo tendrá 17 bancas, el peronismo 16, y 2 la izquierda.