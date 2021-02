Al parecer aparecieron fotos de él con otra mujer.

Barby Silenzi y El Polaco están oficialmente separados y este fin de semana, mientras el músico estaba de gira en Santa Fe, ella se mudó con sus hijas Elena y Abril de la casa que compartían. Y con las versiones de infidelidad por parte del cantante, aparecieron fotos de él con otra mujer y la bailarina habló al respecto.

En “Los ángeles de la mañana”, Barby confió la separación “definitiva” de El Polaco y en medio de la charla, la producción puso al aire imágenes de él junto a una joven llamada Milagros, durante su visita a la provincia santafecina.

Andrea Taboada le consultó a la reciente mamá de Abril por las tomas de su ex y ella reaccionó con dolor: “Sí, las fotos las vi porque me las mandaron mil personas. Estamos separados hace dos días y para mí implican todo. Pero, bueno, ya está”. A lo que sumó: “Tendría que haber sido más cuidadoso y no dejar, por lo menos, que le saquen fotos, para cuidarme un poco a mí”.

Sobre la supuesta tercera en discordia, Silenzi confió: “No la conozco, igual estoy separada. No tengo idea, él igual puede hacer su vida tranquilo, estamos separados hace tres días”.