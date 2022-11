Por qué Bangladesh es hincha de Argentina : Una historia con Maradona como protagonista

No es Rosario, no es Buenos Aires, no es ninguna ciudad argentina.

Es en Bangladesh, un país con casi 170 millones de habitantes. Cada vez que juega Argentina, miles de personas se reúnen en las calles para verla jugar. Hasta en las noticias se vio a una presentadora con la camiseta argentina justo antes del primer partido vs Arabia.

Cuentan que en todo esto, mucho tiene que ver la selección de Diego Armando Maradona. Bangladesh era una colonia inglesa en los ’50.

Aunque en 1986 Bangladesh ya era independiente, aún se mantenía la influencia inglesa en el país. La victoria de Argentina vs Inglaterra en el Mundial de México fue vista como una victoria propia por los de Bangladesh, que veían cómo era posible que un país no europeo pudiera vencer a Inglaterra. De ahí, nació el fanatismo por Argentina, que se ha mantenido durante todos estos años. De hecho, según reportes, la mayoría de entradas que se vendieron para Bangladesh, fueron para partidos de Argentina. Y en las calles del país, miles celebraron la victoria vs México.

De cómo el fútbol puede unir dos culturas lejanas, que nada tienen que ver. No trates de entenderlo.