Balón de Oro: Cristiano Ronaldo le gana a Lionel Messi en una votación pública

La página oficial del Balón de Oro ha lanzado una interesante encuesta para determinar quién es el mejor ganador de este galardón en sus 70 años de historia, donde Cristiano Ronaldo lidera las votaciones.

Esta encuesta permite a los aficionados votar por el “Balón de Oro más grande de la historia” y presenta a 10 jugadores que han sido considerados los mejores del mundo en al menos dos ocasiones.

Los jugadores que están en competencia por este reconocimiento son el argentino Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Marco Van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

La votación está abierta al público y finalizará el 27 de octubre a las 00:00 (hora de Francia), aunque los votantes deberán abonar un euro para participar en la elección del mejor ganador del Balón de Oro.

Por el momento, el ganador es Cristiano Ronaldo, quien recibió el Balón de Oro en 2008 tras una temporada inolvidable con el Manchester United de Inglaterra, donde ganó la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes. En esa campaña, fue fundamental al marcar 42 goles y brindar 7 asistencias en 49 partidos.

Por otro lado, el segundo puesto, hasta ahora, pertenece al 2012 de Lionel Messi, quien se alzó con el galardón gracias a su increíble año en el que anotó 91 goles en 69 partidos.

El podio lo completa el Balón de Oro 2023 de Messi, que se basa en su destacada actuación durante la temporada 2022/23, en la que logró conquistar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.