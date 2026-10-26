Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez quedó en el puesto 22

Lautaro Martínez finalizó en el puesto 22 de la clasificación del Balón de Oro 2026, según se confirmó este lunes durante la difusión de los resultados del premio que distingue a los mejores futbolistas del mundo.

El delantero del Inter de Milán y de la Selección argentina volvió a integrar la lista de los 30 nominados, aunque esta vez quedó lejos de los primeros lugares. Su posición fue anunciada a través de las cuentas oficiales del Balón de Oro.

El atacante surgido de Racing llegó a esta edición después de una temporada en la que conquistó la Serie A y la Copa Italia con el Inter, además de integrar el seleccionado argentino que alcanzó la final del Mundial 2026.

La ceremonia se celebra en el London Palladium Theatre, en Inglaterra, un escenario elegido especialmente para conmemorar los 70 años del galardón que entrega la revista France Football. Se trata de la primera edición realizada fuera de Francia.

La atención argentina también está puesta en Lionel Messi, quien si bien no viajó a la gala vuelve a competir por el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial. El excapitán argentino es el máximo ganador histórico del premio, con ocho.

Además, Emiliano “Dibu” Martínez figura entre los candidatos al Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero del año.

Entre los principales aspirantes al Balón de Oro masculino aparecen Harry Kane y Lamine Yamal, en una edición que reúne a las grandes figuras del fútbol internacional y que terminará de definir sus principales distinciones durante la gala de este lunes.