Balance de gestión: cuántas viviendas lleva entregadas Cornejo en su segundo mandato

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Alfredo Cornejo realizó un balance detallado sobre la política habitacional de su administración, subrayando el ritmo de ejecución y la posición estratégica de la provincia en el contexto federal.

Desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) alcanzó un total de 5.198 soluciones habitacionales entregadas.

El desglose de la gestión habitacional muestra:

Total de soluciones: De las 5.198 intervenciones realizadas, 3.284 corresponden a viviendas nuevas y 1.914 a mejoramientos habitacionales.

Durante el año pasado se entregaron 2.435 soluciones habitacionales.



En lo que va de 2026, los primeros cuatro meses ya registran la entrega de 688 soluciones (637 casas y 51 mejoramientos), con el objetivo de ejecutar y entregar otras 1.900 unidades durante el resto del año. Actualmente, la provincia cuenta con 2.183 obras en ejecución en diversos puntos del territorio.

De cara al periodo mayo 2026 – mayo 2027, el gobernador anunció nuevos avances:

Ya se encuentran en marcha 168 nuevas viviendas y se prevé iniciar 300 mejoramientos a través del Programa de Mejoramiento de Barrios.

El programa “Construyo Mi Casa” mantiene su vigencia con 409 créditos individuales con contratos de ahorro activos.

Se sumaron 19 proyectos licitados que representan 689 futuras viviendas para los mendocinos.

Resumen de entregas por año