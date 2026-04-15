Bajó la cifra de intentos de suicidio en Mendoza pero crece la alarma por adolescentes

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza informó que durante 2025 se contabilizaron 787 intentos de suicidio en la provincia, lo que representa una baja del 7,95% respecto a 2024 (cuando se habían registrado 855 casos). A pesar del descenso, las autoridades remarcaron que la problemática sigue siendo prioritaria dentro de la agenda sanitaria.

El análisis epidemiológico mostró que el 65,18% de los casos correspondieron a mujeres y que el grupo de 15 a 19 años volvió a ser el más afectado, consolidándose como el sector de mayor vulnerabilidad (por segundo año consecutivo). Además, los episodios se concentraron en departamentos específicos, con Las Heras, San Rafael y Guaymallén a la cabeza de las estadísticas.

Uno de los datos que más preocupa a los especialistas es la situación del sur mendocino, donde San Rafael, General Alvear y Malargüe sumaron 278 casos en conjunto (una cifra elevada en relación a su población aproximada de 300 mil habitantes). Esta concentración encendió alertas sobre la necesidad de reforzar estrategias territoriales de prevención.

En cuanto a la dinámica de los casos, el informe detalló que los picos se dieron en septiembre, julio y diciembre, mientras que un 7% de las personas registró más de un intento (con mayor incidencia en adolescentes). También se identificó una relación con el consumo de sustancias (especialmente en el rango de 25 a 34 años), lo que complejiza el abordaje integral de la problemática.

Finalmente, desde el Gobierno provincial recordaron que existen herramientas de asistencia inmediata, como la línea gratuita de prevención (0800-999-0091) y el sistema de emergencias 911 (ante situaciones de riesgo). También destacaron el rol de hospitales de referencia y recursos digitales para garantizar acompañamiento profesional y contención oportuna (fundamentales para reducir la reincidencia y prevenir nuevos casos).