Bajaron los precios de la carne vacuna y revelaron qué está pasando con el consumo

El mercado de la carne atraviesa un giro inesperado: luego de un aumento interanual cercano al 60%, los precios empezaron a bajar en las carnicerías, impulsados por una marcada caída en el consumo. La tendencia se hizo visible en abril y genera señales de alerta en toda la cadena.

El empresario mendocino José Rizzo explicó al Post que la situación responde a una lógica directa del mercado: “la demanda no está validando los precios” (es decir, la gente dejó de comprar al mismo ritmo). Según detalló, no se trata de una desaceleración inflacionaria, sino de una baja concreta en los valores de venta.

El trasfondo, sin embargo, es más profundo. Rizzo advirtió que existe un problema estructural por la falta de ganado (producto de la sequía de años anteriores y la reducción del stock), lo que limitó la oferta y empujó los precios hacia arriba en su momento. Hoy, con un consumo debilitado, ese esquema comenzó a ajustarse.

En paralelo, cambiaron los hábitos de los consumidores (que buscan alternativas más económicas para sostener el consumo de proteínas). Creció la combinación de carne vacuna con cerdo —que puede costar hasta un 40% menos—, además del regreso de productos como achuras y menudencias. Incluso el asado, símbolo tradicional, se mantiene pero con recortes en el gasto.

De cara a lo que viene, el panorama sigue siendo incierto: la demanda continúa deprimida (lo que presiona los precios a la baja), mientras la oferta sigue condicionada por la falta de hacienda. Este equilibrio inestable será clave para entender cómo evolucionará el precio de la carne en los próximos meses.