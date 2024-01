Bajar la edad de imputabilidad en Mendoza: quiénes están a favor y quiénes en contra

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años se instala en Mendoza, generando opiniones enfrentadas entre especialistas y autoridades. El proyecto presentado por el Gobierno nacional propone que los adolescentes desde esa edad sean penalmente responsables, sin distinción según el delito cometido, marcando un cambio en la legislación actual.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aboga por un sistema procesal diferenciado que incluya medidas de reeducación, obligatoriedad escolar y laboral para los menores. Destaca la importancia de proporcionar herramientas para que puedan reintegrarse en la sociedad. Actualmente, los menores no son punibles si no han cumplido 16 años, y aquellos de 16 a 18 son punibles pero no son juzgados como adultos.

Ante la propuesta, la ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus, se posiciona a favor del debate, reconociendo la necesidad de adaptarse a nuevos paradigmas. Sin embargo, advierte que la baja de la edad de imputabilidad debe ir de la mano de un abordaje efectivo para los jóvenes en conflicto con la ley penal. Destaca la importancia de un tratamiento responsable y especializado, enfatizando que la medida no garantiza la prevención del delito.

Profesionales señalan que el índice de delincuencia juvenil en Mendoza es comparativamente bajo, pero advierten que la implementación de la reforma requeriría cambios significativos, desde la arquitectura hasta la inversión en recursos humanos y edilicios. Arturo Piracés, ex titular de la Dirección de Responsabilidad Penal y Juvenil, sostiene que la baja de la edad permitiría tomar medidas más tempranas y protectoras.

Ex funcionarios y legisladores expresan opiniones divergentes. Gianni Venier considera la reforma razonable y positiva, argumentando que mantener a los menores bajo proceso los alejará de entornos peligrosos. Daniel Cassia destaca la necesidad de un Régimen Penal Juvenil y un abordaje interdisciplinario para lograr la resocialización.

Mientras algunos abogan por la baja de la edad, otros resaltan la importancia de la educación y el abordaje temprano. Mary Salazar, asistente social en el ex Cose, subraya que la prevención debe ir más allá de la punibilidad y abogar por oportunidades educativas. La ministra Rus coincide, enfocándose en trabajar desde la perspectiva educativa para reducir la participación de adolescentes en delitos.