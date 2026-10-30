Bajan los casos de gripe, pero la bronquiolitis sigue entre las principales causas de internación en Mendoza

La circulación de virus respiratorios en Argentina y Mendoza muestra una tendencia descendente, aunque las internaciones por estas enfermedades continúan siendo motivo de atención. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, durante la semana epidemiológica 40 se notificaron 26.961 nuevos casos de enfermedad tipo influenza, mientras que el acumulado de la temporada alcanzó los 1.108.586 contagios. En paralelo, la bronquiolitis registró 3.204 nuevos casos en menores de dos años y el virus sincicial respiratorio (VSR) continuó siendo el más frecuente entre los pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves.

En Mendoza, la temporada de gripe comenzó aproximadamente cuatro semanas antes de lo habitual. Los contagios aumentaron desde la semana epidemiológica 18 y alcanzaron su punto máximo en la semana 20, con 3.056 notificaciones. A partir de entonces, la curva comenzó a descender y, hasta la semana 37, la provincia acumulaba 23.299 casos de enfermedad tipo influenza. La circulación de influenza A también llegó a su máximo en la semana 21, para luego mantener una tendencia a la baja.

El comportamiento de la bronquiolitis fue diferente. La enfermedad, que afecta principalmente a menores de dos años, mantuvo un crecimiento durante buena parte del invierno y alcanzó un pico de 237 casos semanales en Mendoza durante la semana epidemiológica 33, cuando ingresó en zona de alerta. Luego comenzó a descender y acumuló 3.531 casos hasta la semana 37. Esta evolución estuvo acompañada por el aumento del virus sincicial respiratorio, que también llegó a su máximo en agosto. Por eso, pese a la disminución general de los contagios, el VSR continúa bajo vigilancia por su incidencia en las internaciones.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de mantener al día las vacunas contra la gripe, el neumococo, la tos convulsa y el virus sincicial respiratorio, según las indicaciones del calendario nacional. Esta última está destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación y busca transferir anticuerpos al bebé para reducir el riesgo de bronquiolitis y neumonía graves durante sus primeros seis meses. Además, se recomienda ventilar los ambientes, lavarse las manos y evitar el contacto cercano cuando hay síntomas. En bebés y niños pequeños, es fundamental consultar ante señales como respiración rápida o dificultosa, hundimiento de las costillas, dificultades para alimentarse o decaimiento marcado.