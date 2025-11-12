Baja un poco la temperatura y así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 25 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves y viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 28 grados en una jornada mayormente nublada y con posibles tormentas.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 31 grados a lo largo de un día mayormente soleado.